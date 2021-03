Giovani e Covid /1

Non bastano

i muscoli

Dissento totalmente dalle critiche ingenerose di Hugo Marquez a tutto quel che stanno facendo le autorità comunali e di pubblica sicurezza per contrastare il virus ma prima ancora per debellare il virus dell'anarchia e della non assunzione di responsabilità a largo raggio. Non bisogna coltivare solo i muscoli, bisogna guardarsi intorno e vedere dove siamo arrivati. Il virus non c'entra in tutto questo. Lo sfacelo dei bulli-delinquenti c'era già da molto prima del lockdown. Ma dove vive questo signore? Nelle Canarie o chiuso in una palestra? Sono totalmente in sintonia ed apprezzo tutti gli sforzi di questa amministrazione comunale con la Polizia locale per arginare situazioni di degrado per tanti anni mai contrastato. Senza scomodare il proibizionismo del 900 a Chicago che c'entra come i cavoli a merenda, meno ideologia e via le ragnatele agli occhi da parte di tutti. Ci vogliono più poteri al Sindaco metropolitano ed iniziare a prevedere ed applicare qualche punizione anche per quei genitori di minori che dileggiano o sfidano le forze dell'ordine, che danno loro sempre ragione, che hanno poco rispetto per gli insegnanti, fino ad arrivare agli episodi di adesso di una gravità. inaudita.

Rosita Bonometto

Venezia

Giovani e covid/2

Servono solo

imposizioni

Sembra impossibile, ma davvero non abbiamo imparato nulla: già si era visto lo scorso ottobre come la riapertura delle scuole avesse procurato un disastro nei contagi. E così anche adesso, qualche settimana dopo la loro riapertura, i contagi sono riesplosi, in un quadro ancor più pericoloso di ottobre scorso a causa delle varianti Covid. Il comportamento dei ragazzi è poco responsabile, lo vediamo ogni giorno in strade e piazze. Non muore nessuno se si studia a distanza. Andrà meglio a settembre, con molta gente vaccinata. Non abbiamo nemmeno imparato che a nulla servono proclami, inviti, raccomandazioni. La gente capisce solo le imposizioni. Ed allora, essendo impossibile vaccinare tutti in breve tempo, servono imposizioni.

Piero Zanettin

Ipocrisia

La povertà

dei 5 Stelle

Pongo alla sua attenzione quanto segue. Oggi abbiamo una persona seria ed affidabile come Mario Draghi premier. Spero che, con autorevole fermezza, egli ponga fine all'ipocrisia di chi si era autoproclamato: il Movimento degli onesti. A prescindere dal dire che: noi non governeremo con nessuno ma che, di fatto, hanno governato con tutti, voglio evidenziare il comportamento scandaloso dei grillini in almeno cinque occasioni. 1) ci sono stati servizi TV preconfezionati e consegnati alla RAI da Casalino, portavoce dell'ex premier, per screditare il sen. Renzi. 2) si vada avanti ad indagare sul caso scontrini, spese pazze di parlamentari grillini (cenoni, telefonate chilometriche, hotel di lusso ecc). 3) è emersa la possibilità che lo staff di Arcuri abbia ricevuto tangenti per l' affaire mascherine. 4) Si apra un'inchiesta sul finanziamento illecito ai 5 stelle, attraverso Casaleggio, fatto dalla Philip Morris. L'on. Di Maio, dal balcone, aveva detto: abbiamo abolito la povertà. La loro povertà, di sicuro.

Augusto Giralucci

Padova

Vaccinazioni

Noi siamo

preoccupati

Leggo a pagina 6 de Il Gazzettino del 27 febbraio le dichiarazioni dei consiglieri regionali A.M.Bigon e A.Zanoni: Siamo al quindicesimo posto, ma Zaia non è assolutamente preoccupato, i più anziani rischiano di avere la propria dose in estate, nonostante siano quelli con maggiore fragilità. Ebbene io e quelli nella mia situazione siamo invece molto preoccupati soprattutto per il silenzio sulla questione. Non ci sono state date risposte, a parte quel successivamente vago di qualche giorno fa. La prego di dar voce al mio accorato appello.

Marilia Ciampi

Padova

Salvini e Meloni

La strategia

del malessere

I nuovi contagiati ci riportano alla situazione dei primi di dicembre. Solo due personaggi non capiscono o meglio fanno finta di capire la gravissima situazione, si tratta come sempre di Salvini e la Meloni, che in nome di un fasullo diritto alla libertà, cercano di diffondere in un tessuto sociale stanco e demotivato, quel malessere sociale su cui attingere consensi a scopo elettorale. La stessa strategia che avevano utilizzato nel periodo estivo.

Aldo Sisto

Mestre

La decisione

Le vaccinazioni

agli ultra80enni

Ho sentito, in questi giorni il Presidente Zaia, attorniato dall'assessore alla Sanità e da altri collaboratori, se non ricordo male, durante la consueta conferenza stampa di presentazione dei dati inerenti i contagi, sostenere che la vaccinazione over 80 iniziava a partire dagli ottantenni e via a scalare, perché così aveva stabilito lo Stato. Perplesso, sono andato a vedere le numerose note centrali, a tal riguardo, leggendo le Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 che stabiliscono, tra l'altro, con riferimento all'età, Le priorità per l'attuazione della seconda fase del piano nazionale vaccini covid-19. L'obiettivo del documento è quello di individuare, l'ordine di priorità delle categorie di cittadini da vaccinare dopo quelle della fase 1 (operatori sanitari e sociosanitari, personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, anziani over 80 anni). Non si dice che si deve partire da chi ha 80 anni, si può iniziare, per esempio, dagli ultranovantenni, oltretutto perché soggetti più vulnerabili. Del resto gli altri Stati Europei (es. Inghilterra), senza dire le altre Regioni (Lombardia, Lazio, Campania, etc.), almeno da quello che riportano i mass-media, prendono in considerazione proprio i soggetti più anziani. La Regione Veneto, invece, più esattamente, dice Per una maggiore efficacia di tale azione di prevenzione si è deciso di iniziare la vaccinazione dal gruppo più numeroso della popolazione anziana, rappresentato dalla coorte dei nati nel 1941, circa 43.346 persone. Successivamente, a partire dal 22 febbraio 2021, la campagna vaccinale della popolazione anziana continuerà con i nati nel 1940, a partire dal 8 marzo 2021 con la chiamata della coorte degli 82enni (nati nel 1939), e a partire dal 15 marzo 2021 con la coorte degli 83enni (nati nel 1938). I soggetti nati negli anni precedenti (1937, 1936, 1935, 1934, etc) verranno chiamati secondo calendarizzazione che verrà definita a breve, appena saranno rese disponibili le informazioni sulle consegne di vaccino. Ne deduco che la vaccinazione per il sottoscritto, classe 1924, qualora sopravviva alla terza ondata, ben che vada, arriverà a giugno. Questo è quello che si evince dalle disposizioni nazionali citate. Sono state, dunque, le Regioni a stabilire, autonomamente, come intervenire sulla fascia di età over 80.

Gino Braga Gino

(Classe 1924)

In Europa

Gatti, randagismo

ancora diffuso

Ringrazio il dott. Carlo Nordio per aver ricordato, in occasione della Giornata nazionale del Gatto del 17 febbraio, le tante storie e peculiarità di questo meraviglioso essere. Ma scrive che in Europa il fenomeno del randagismo è praticamente scomparso. Purtroppo non è così. In Italia i gatti randagi sono stimati in circa 2 milioni e mezzo (la LAV nel 2018 ha rilevato un minimo di 62.978 colonie feline), senza contare quelli ospitati in più di 100 gattili. L'ultimo censimento fatto dall'associazione Dingo nel 2019 ne conta per difetto 1.181 a Venezia e isole e oltre 1.758 in terraferma. In diversi Paesi europei la situazione è ugualmente drammatica: in alcuni poi la soppressione dei mici vaganti catturati e tenuti in condizioni terribili (al pari dei cani) è ancora ufficialmente in atto. Senza contare le uccisioni e le violenze per le strade, a volte anche legittimate, in previsione in particolare di eventi internazionali. Diverse sono le associazioni anche italiane che cercano di arginare, pure in queste nazioni, le tante situazioni di sofferenza e morte legate al randagismo. Pressanti sono le disperate richieste di aiuto che provengono dalle volontarie e dai volontari, soprattutto nelle zone più povere e con minor sensibilizzazione, in particolare dalla Spagna, dalla Romania, dalla Croazia... e ovviamente anche dall'Italia e dal nostro stesso territorio veneziano. Ancora una volta è il volontariato - pur in presenza di normative anche positive ma non applicate - che affronta con enormi sacrifici economici, di tempo, di fatica anche emotiva, questa grave piaga. Un volontariato questo peraltro poco gratificato, se non a volte ostacolato, ma ripagato certo dalla propria coscienza e dall'affetto e riconoscenza che gli animali sanno dare.

Cristina Romieri

Venezia

La scorta

Attanasio poteva

essere salvato

L'ambasciatore Attanasio aveva richiesto da tempo il rafforzamento della scorta. Perché la Farnesina non ha dato seguito a tale appello del diplomatico assassinato? Forse si sarebbe potuto salvare con una maggiore protezione.

Gabriele Salini

