Gilet gialliPrendiamo esempiodai francesiIn Francia i gilet gialli per un aumento di soli 2 cent sui carburanti stanno protestando a oltranza. Da noi, aumentano i carburanti spesso, aumentano il gas per il riscaldamento alle prime avvisaglie del freddo, e ci si lamenta tra di noi e poi si continua a veder le partite e a giocar a briscola. In Romania, due anni fa, a meno venti, il popolo rumeno è sceso in piazza 24 ore su 24, finché hanno fatto dimettere il governo che non faceva gl'interessi dei cittadini che li avevano eletti. In Francia i...