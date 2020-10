Geoeconomia

Stiamo svendendo

i nostri porti

Stiamo svendendo i nostri porti agli stranieri. Ora è la volta dei tedeschi che diventano azionisti di maggioranza della piattaforma logistica dello scalo di Trieste. Stiamo perdendo importanti asset strategici geopolitici nel silenzio generale. Perché non tuteliamo i nostri interessi geoeconomici?

Gabriele Salini

Replica

Quante bugie

sui pediatri

Nella lettera a firma del sig. Aldo Baffa apparsa nell'edizione del 12 ottobre sono presenti inesattezze e bugie! Il sig. Baffa scrive: Le attese negli ambulatori dei medici pediatri... per far visitare il proprio figlio, allo scopo anche di ottenere le giustificazione (a pagamento) per la riammissione a scuola oltre i 5 giorni di assenza, la difficoltà che trovano i genitori a far effettuare una visita a domicilio al proprio figlio, e altre prestazioni che venivano effettuate dal medico scolastico. Le inesattezze: nessuno dei compiti citati spettava al medico scolastico quando questa figura esisteva; i certificati di riammissione dopo malattia sono stati aboliti dalla Regione Veneto (e da altre Regioni) nel 2019; a tutt'oggi è richiesto un certificato solo per il paziente sottoposto a percorso Covid per l'attestazione dell'esito negativo del tampone. Le bugie: negli ambulatori dei pediatri di famiglia le attese non esistono, perché tutti i colleghi accolgono e visitano su appuntamento; la giustificazione a pagamento: mai, anche quando quest'obbligo vigeva, per questi certificati il pediatra ha preteso un pagamento perché assolutamente non previsto. Se il sig. Baffa ha prova di ciò denunci il singolo perché siamo di fronte ad un reato, e grave! La visita a domicilio fa parte dei compiti del pediatra di famiglia che non la nega se ritenuta opportuna e necessaria. Sarebbe buona cosa se prima di scrivere ognuno di noi conoscesse le cose, evitando così di riportare inesattezze e di lanciare accuse improprie (al limite della querela) verso una categoria di professionisti.

Andrea Righetti

Sprechi

Ragioni politiche

dietro il reddito

Da un articolo su una pagina di Primo Piano del 1 ottobre si apprende con dovizia di particolari perché questo reddito sia ingiusto, sia come assegnazione sia per i controlli che dovrebbero seguire per il mantenimento. I pentastellati sono contrari al smantellamento di ciò perché perderebbero un appoggio elettorale. Non si rendono conto dei risultati catastrofici che hanno portato al nostro paese. Hanno umiliato chi il lavoro lo fa nella giusta maniera con dedizione e impegno e non chiede aiuto a nessuno. Ma mi fa ancora più male vedere il PD che tiene il moccolo a questi pur di non lasciare la seggiola in cui sono seduti.

Alcide Tonetto

Luigi Arisio

Una grandissima

e rara persona

Giorni fa ho appreso della morte di una brava e capace persona: Luigi Arisio, torinese ed ex quadro dirigente Fiat. Sarà sempre ricordato per il coraggio civile dimostrato nell'ottobre del 1980 (l'ultimo anno delle Brigate Rosse) per una marcia di 40 mila persone fra impiegati, quadri e funzionari, organizzata dall'Associazione Quadri Fiat. Una marea di persone che, compostamente sfilarono per le strade di Torino, contro i fiancheggiatori dei terroristi e simpatizzanti politici che avevano occupato la Fiat. Inoltre, era anche contro le discriminazioni contrattuali, le quali escludevano sempre di fatto funzionari, quadri e impiegati. Occorreva far sapere alla direzione Fiat, ed anche al governo tutto, che quelli dal colletto bianco, non accettavano più di essere messi ai margini di un conflitto fra Stato ed operai, perché anche loro erano protagonisti di quel momento storico e di quella azienda. La politica e l'azienda capirono. Ma più che altro capirono i sindacati. Da allora a nessuno fu più proibito, con minacce e ricatti, il rientro al lavoro durante le lotte sindacali e da allora cominciò un lento processo di revisione che cambiò per sempre i rapporti aziendali e la stessa società italiana. Sono più che convinto che una persona come Arisio sia ora introvabile nel nostro disgraziato Paese.

Giancarlo Parissenti

Aumenti

Chi beneficia

delle accise

Ho letto la risposta del Direttore su Il vero salasso sulle bollette energetiche sono le tasse e gli oneri di sistema. Ieri quando ho letto degli aumenti delle bollette ho subito pensato agli oneri si sistema e mi sono scaricato un po' di documenti... L'Agenzia Dogane Monopoli, Direzione Accise del 24 giugno 2020 Protocollo 201731/RU riporta i benefici sul gasolio per uso autotrazione ed indica il rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2020. (Quindi ogni trimestre...) da parte di operatori con attività di trasporto merci/logistica. Il rimborso è di 214,18 per mille litri... Ora il consumo medio, dati osservatorio, va calcolato su una media annua di 120.000Km. Un camion autoarticolato con carico 25.000Kg utilizzerà 35 litri ogni 100 km. Un autotreno con carico di 23.500 Kg consuma mediamente 38 litri ogni 100 Km. Un veicolo più piccolo con un carico di 16.000 Kg utilizza circa 25 litri ogni 100 km. I mezzi di autotrasporto che circolano in Italia sono circa 4 milioni. Ma la cosa più interessante è che questo rimborso lo possono chiedere (dati della su citata circolare) anche imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia! La circolare che ho sopra citata riporta anche l'elenco delle nazioni facenti parte della Comunità Europea e quindi... Mi fermo qui: questi dai nostri governanti (almeno dal 2016) vengono definiti sussidi per attività.

Giampietro Antonini

Influenza

Perché i vaccini

ora scarseggiano?

Sento che il vaccino antinfluenzale scarseggia e nelle farmacie sarà praticamente introvabile. Sta succedendo la stessa cosa delle mascherine: dicevano che bisognava metterle ed erano introvabili, solo che questa volta la situazione è molto più grave. Sono preoccupato perché ho 78 anni e spero che il mio medico di base riesca a vaccinare me e mia moglie (conosce bene la nostra situazione sanitaria). Domando: come mai in tempi normali il vaccino era disponibile, adesso in piena pandemia scarseggia? Chi ci governa è in grado di dare un po' di tranquillità alla popolazione?

Claudio Jannucci

