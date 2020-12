Gentilissimo Direttore

vengo dall'avere ascoltato la consueta conferenza stampa delle ore 12.30 del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Chiedo, se possibile, di conoscere i nomi delle persone invitate a tali conferenze. Non sento domande pertinenti al tema Covid. Oggi si parla di nomine, di comitatone, di ospedale di Padova... La mia sensazione, ma potrei sbagliarmi, è che si cerchi di perdere tempo per non rispondere all'unico problema che conta: perché, se siamo così bravi, siamo arrivati ad avere il numero più elevato di morti fra le regioni italiane? Non mi si risponda che è colpa della variante inglese.

L.C.



Caro lettore,

rispetto le sue sensazioni ma credo che lei sbagli due volte. La prima nell'esprimere un giudizio ingeneroso nei confronti dei giornalisti che seguono ogni giorno e da mesi le conferenze stampa del governatore Zaia e che si impegnano nel cercare di capire e di far capire poi ai lettori e agli ascoltatori questa realtà complessa, infida e ancora per tanti aspetti sconosciuta, che prende il nome di Covid. Per fortuna non di solo virus vive la nostra società. Ieri c'erano anche altri temi sul tavolo, per esempio il futuro delle grandi navi a Venezia, e i giornalisti hanno voluto conoscere l'opinione del governatore del Veneto su queste materie. Non era certo un modo per evitare domande più scomode o sul virus. E a proposito di questo, lei sbaglia anche quando afferma che il Veneto è arrivato ad avere il più alto numero di morti fra le regioni italiane. Questo non è vero in assoluto ed è ancora meno vero in rapporto alla popolazione. Leggo che con una certa, colpevole superficialità, qualche politico continua a ripetere che il Veneto si avvia a diventare come la Lombardia della prima ondata. Ma senza sottovalutare una situazione epidemiologica sicuramente seria, i numeri dei decessi raccontano una realtà un po' diversa. Eccoli: a parità di date, in Veneto ci sono stati 5.841 morti per Covid. Tanti. Tantissimi. Troppi. Ma in Lombardia le vittime da Covid sono state ben 24.420, quattro volte di più. In Piemonte 7.571, in Emilia Romagna 7.120 ed entrambe queste regioni hanno meno abitanti del Veneto. La Liguria che ha un terzo degli abitanti del Veneto ha contato finora oltre 2.700 vittime. Potrei continuare, ma mi fermo qui. La contabilità dei morti non credo appassioni nessuno. Spiace invece constatare che più di qualcuno si appassioni a costruire false rappresentazioni. La realtà è già abbastanza seria. Non servono polemiche pretestuose né un uso strumentale e sbagliato dei numeri. Almeno i morti, se non la verità dei fatti, meritano rispetto.

