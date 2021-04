Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Gentilissimo Direttore, mi sono vaccinato a Dolo, orario programmato, dopo regolare prenotazione tramite portale regionale. Sono entrato al palazzetto dello sport 15 minuti prima dell' orario programmato e ne sono uscito 45 minuti dopo. Una organizzazione perfetta, volontari cordiali all'entrata, una decina di postazioni mediche per consulto e altrettante per la iniezione. Un plauso a tutti naturalmente per professionalità e gentilezza....