Gentilissimo direttore,

avrei piacere di conoscere la sua opinione rispetto la recente affermazione del nostro Ministro della Salute sul programma vaccinale dei prossimi mesi. Viene prospettata la possibilità concreta di vaccinare tutta la popolazione, che lo volesse, entro il prossimo giugno. Questo vuol dire che arriveranno i vaccini necessari e che l'organizzazione garantirà la loro immediata somministrazione. Le passate previsioni ed affermazioni del Ministero non hanno avuto, purtroppo, riscontri positivi. Dicevano: Siamo quelli che meglio stiamo gestendo. Non siamo colpiti come altri Paesi, ecc. Abbiamo visto, e vediamo, quale sia purtroppo la triste realtà. Io ho 72 anni ed ancora non so esattamente se e quando potrò essere vaccinato.

Roberto Pertotti



Caro lettore,

voglio sperare che, in questo caso, il ministro Speranza abbia parlato con maggiore cognizione di causa di altre volte e dopo un'attenta verifica dei dati e degli impegni presi delle case farmaceutiche. Numeri alla mano, mi permetto però di avere qualche dubbio sulle previsioni del ministro. Spiego perché: ad oggi in Italia sono stati somministrati 5,57 milioni di vaccini e un po' più di 1,7 milioni sono le persone che sono state immunizzate, a cui cioè sono state somministrate le due dosi previste. Siamo al 10 di marzo e alla fine di giugno, data indicata da Speranza, mancano poco più di 110 giorni. Se l'obiettivo è di vaccinare almeno il 70 per cento della popolazione italiana sopra i 16 anni, ossia circa 42 milioni di persone (somministrando quindi 84 milioni di dosi), significa dovremmo essere capaci da subito di vaccinare circa 700mila vaccini al giorno, sabato e domenica compresi. Ammesso di avere a disposizione tutti i vaccini necessari, si tratta di una cifra notevole considerato l'attuale andamento delle vaccinazioni in Italia. Per capirci: ieri in tutto il Paese alle 14.30 erano state somministrate 66mila dosi e la media giornaliera delle ultime settimane è di 160mila dosi al giorno. Dati alla mano dunque per riuscire a garantire la somministrazione di 82 milioni di dosi, cioè a vaccinare entro la fine di giugno 42 milioni di italiani, dovremmo essere in grado di aumentare di 4-5 volte immediatamente la nostra capacità quotidiana di vaccinazione. Riusciremo a farlo e a rispettare i tempi indicati da Speranza? Speriamo naturalmente di si. Ma ai ritmi attuali di vaccinazione giornaliera l'obiettivo di immunizzare il 70 per cento di italiani sarà raggiunto non prima del giugno del 2022 e non nel giugno del 2021. Ecco perché la mia personale sensazione è che il ministro, e non è la prima volta che succede, abbia ecceduto in ottimismo. Ma mai come in questo caso vorrei sbagliarmi.

