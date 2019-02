CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile direttore,vorrei sapere di che partito sono gli arrestati per mafia, molti lo sanno e vorrei saperlo anch'io. Non è giusto perseguitare solo i Renzi per fini politici, penso che se arrestati e indagati fossero del Pd lo avremmo già saputo. Paolo CasarinScorzè (Venezia) Caro lettore,credo sia bene tenere distinte vicende che nulla hanno a che fare tra di loro. Il sindaco di Eraclea Mirco Mestre, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni della camorra, non aveva tessere di partito, ma era stato eletto in una lista...