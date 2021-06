Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Gentile direttore,vorrei, con la presente, formulare un invito ad Enrico Letta ed a tutti quei giornalisti ed intellettuali di sinistra, sensibili alle giuste istanze di Black Lives Matter, ad adoperarsi affinché i giocatori della nazionale di calcio e, perché no, anche di squadre di altri sport si inginocchino prima di ogni gara per protestare anche contro la violazione dei diritti umani in atto in molti paesi comunisti.Giannino...