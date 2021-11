Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Gentile Direttore,sono il papà di un bambino di 10 anni che frequenta la Scuola Primaria di Noventa. Venerdi 12 novembre i bambini non sono potuti entrare a scuola a causa di uno sciopero indetto dal sindacato SAESE avente come motivazione: Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni scolastiche; giusta e corretta igiene ed educazione alimentare. Ho riportato testualmente quanto era...