Gentile Direttore,

riaperture, Fasi 2-3-4, ipotesi, studi, task force: per aziende produttive, commerciali, negozi, bar, ristoranti, spazi pubblici (terme, spiagge), senza dimenticare il calcio naturalmente! Ma della scuola, quando ne parliamo? Non vedo, non sento tensione, attenzione, interesse per questo delicato tema. Si dà per scontato che ci si vedrà tutti a settembre: ma perché altri Paesi hanno invece deciso di riprendere?

Pongo due riflessioni:

1) le conseguenze di un distanziamento così lungo per bambini in così tenera età: a livello educativo e didattico

2) le conseguenze economiche e sociali: fremiamo per far tornare tutti i lavoratori e le lavoratrici ai loro posti, ma a casa poi chi bada ai figli? Evviva allora la Fase 2: torniamo tutti al lavoro, così poi potremo spendere in santa pace due soldi al ristorante, tornare a intasare i centri commerciali, rifare gli aperitivi, e persino guardare le partite in TV! (altrimenti come facciamo a recuperare i costi dell'abbonamento ai canali a pagamento?). Ma dei bambini?

Marco Posocco

Caro lettore,

ha ragione. In molti, per comprensibili ragioni, spingono per far ripartire quanto prima le attività produttive. In pochi sembrano preoccuparsi però delle conseguenze che questo, nella particolarissima situazione in cui viviamo, avrà su tante famiglie. Eppure è una realtà evidente: se i genitori tornano a lavorare, dei figli piccoli e meno piccoli chi se ne occupa? Se le scuole, ma anche le parrocchie e tutte le altre strutture ricreative ed educative, sono chiuse, cosa fanno? Dove vanno? Chi li segue? Restano a casa da soli? Prima esisteva la rete di protezione e di pronto intervento rappresentata dai nonni. Oggi non più. Gli anziani sono le categorie maggiormente a rischio. Per la loro sicurezza e per quella degli altri devono limitare al massimo i contatti con le persone, soprattutto bambini e ragazzi. E dunque? Non si può certo pensare di risolvere questo problema ricorrendo alle baby sitter, soluzione estremamente onerosa per la gran parte delle famiglie. E anche i congedi parentali rappresentano una via d'uscita parziale e comunque poco praticabile nelle imprese di piccole dimensioni. Come in altri ambiti della società, anche in questo caso, occorre trovare percorsi nuovi, mettere in campo idee innovative. Bisogna però fare presto. La fase 2 non può far ripartire le imprese e lasciare in mezzo al guado i genitori. E i ragazzi. Tutti dobbiamo abituarci a un nuovo modo di vivere. Ma ci sono priorità e snodi da cui non si può prescindere. Quello dei figli è certamente uno dei più importanti e urgenti.

