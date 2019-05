CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile Direttore, premetto che non sono un utente di Facebook, ho però avuto la possibilità di leggere i commenti che alcuni leoni da tastiera pressochè quotidianamente, postano in merito alle notizie del Suo quotidiano.Ora, tali commenti, sono oltre che offensivi nei confronti dei settentrionali, (del Nord Est soprattutto), anche particolarmente demenziali. Mi chiedo e Le chiedo cortesemente, se non è possibile, impedire a tali personaggi di continuare incessantemente a riempire il web di tali oscenità. Se i commenti valgono solo dal...