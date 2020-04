Gentile direttore,

pare che il limite per gli spostamenti passerà dal confine comunale al confine regionale. Ho più di 70 anni e quindi capisco le cose sempre meno... Si era cercato di limitare gli spostamenti a distanze piccole; non potendo fissare una distanza precisa (per esempio 10 chilometri) per l' impossibilità di verificare caso per caso con il singolo automobilista quanto fosse lontano da casa sua, si era fissato il limite del territorio del Comune. Sicuramente impreciso dal punto di vista fisico e non uguale per tutti, ma perlomeno comprensibile dal punto di vista logico: non ti dico che distanza puoi percorrere, semplicemente ti dico che non puoi uscire dal tuo comune; e così è garantito che tanto lontano da casa tua non puoi andare. Ma se la distanza non è più un problema, che cosa c'entra il territorio regionale? Perchè da Padova posso fare 180 km per andare a Cortina e non posso fare 160 km per andare a Udine a trovare mio nipote di 6 mesi? Che cosa mi sfugge?

Paolo Viel

Padova



Caro lettore,

non credo che le sfugga proprio nulla. Semplicemente, lei, come tanti altri italiani, fa una certa fatica a comprendere il senso e la logica di alcune delle nuove norme che dovrebbero accompagnare e consentire la cosiddetta Fase 2, ossia la ripresa delle attività produttive e il venir meno di una serie di restrizioni e di divieti imposti nelle scorse settimane dalle autorità per evitare l'ulteriore diffusione del virus. Sia bene chiaro: è una fase nuova per tutti. Nuova e soprattutto complessa. Lo è per chi queste nuove regole deve applicarle sul posto di lavoro o nella vita di tutti i giorni, ma lo è anche per chi le deve decidere. Una buona dose di comprensione e di pazienza sono dunque necessarie nei confronti di tutti. Detto ciò, è evidente che alcune norme come quella a cui lei fa riferimento sul divieto di spostarsi al di fuori del proprio territorio regionale, possano risultare chiare nei loro intenti generali (limitare gli spostamenti), ma apparire invece meno comprensibili in un'area come quella del Nordest. Non perché i cittadini di queste regioni (il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e in una certa misura il Trentino Alto Adige), siano diversi dagli altri. Il fatto è che il Nordest è una sorta di metropoli diffusa, con intensi e costanti interscambi, sociali ed economici, tra i diversi territori e dove i confini regionali sono un concetto un po' astratto e hanno spesso un valore puramente amministrativo. Le persone qui sono abituate a muoversi all'interno e attraverso questi territori per svago, per lavoro, per relazioni personali, assai più di quanto avvenga altrove. A lei come alla gran parte dei cittadini del Nordest tutto questo è chiaro. A qualcun altro, per evidenti ragioni, un po' meno.

