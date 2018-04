CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile Direttore,non vedo cosa ci sia da festeggiare a 50 anni dalle violente contestazioni sfociate nel 1968, se non, il de profundis di una società di merito, che premiava fin dalle elementari il sapere acquisito con volontà e sacrificio, grazie alla capacità di ottimi insegnanti. I risultati di quelle rivolte sono stati orripilanti per chi aveva desiderio di istruirsi. Il glorioso 68 ha gratificato solo i sessantottini.Giancarlo ParissentiMestreCaro lettore,non credo ci sia nulla da festeggiare, ma può essere un' utile occasione per...