Gentile direttore,

nella settimana di Natale ho perduto - causa il coronavirus - due persone a me care: una zia ricoverata in una casa di riposo ed una cara amica di 63 anni, medico. Cosa sta accadendo nel Veneto? come è possibile che i numeri siano quelli che da molte settimane vediamo? Credo che in questa seconda fase il nostro presidente della Regione abbia sbagliato e di molto. Dovevamo essere Zona Rossa già da molto ed invece non lo siamo mai stati.Si sente affermare da più parti - anche da parte scientifica - che i tamponi rapidi usati nel veneto, non siano affidabili. Sembra che abbiano una grande percentuale di errore. Una mia cugina farmacista mi dice che nel comune in cui opera parecchie persone negative al tampone rapido sono poi risultate positive al tampone molecolare.Io credo che dovranno fare un lookdown totale quanto prima. Se non vogliamo morire tutti...Anche le aziende, con cui collaboro, sono stremate da questo sistema di apparenti aperture... hanno continuamente casi di covid all interno ed allora sanificazioni... tamponi... è tutto un tira e molla. Parlo con gli imprenditori e molti sostengono che alla fine era meglio la chiusura totale. a molte aziende costerebbe meno stress e fatica.

Daniela Dal Cero

Cara lettrice,

comprendo le sue paure e il suo stato d'animo. Sono ampiamente giustificati dalla situazione. Ma proprio perché il quadro è serio e grave è bene a far parlare i numeri e i fatti piuttosto che affidarsi alle sensazioni. Cominciamo dai numeri. Nel rapporto tra popolazione e vittime da Covid il Veneto continua ad essere in linea con le altre regioni del Centro Nord. Anzi: i decessi registrati da inizio anno sono inferiori a quelli di altre regioni come Emilia o Piemonte. Se poi consideriamo i ricoveri da Covid, il Veneto che attualmente ne conta circa 3.400 (malati in terapia intensiva compresi. Tanti certamente ma, in rapporto alla popolazione, non molti di più di quelli due regioni vicine come il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna che, tra l'altro, per alcune settimane sono state in zona arancione. Cosa significa? Che certamente rispetto alla prima fase il virus ha colpito molto più duramente il Veneto, ma che gli effetti del contagio non sono drammaticamente diversi da quelli di altri territori vicini. Il problema però non sta solo nei numeri, quanto nel fatto che a Nordest, e in Veneto in particolare, la curva dei contagi e dei ricoveri non si abbassa o almeno fa più fatica ad abbassarsi che altrove. Le ragioni di questa anomalia non sono chiare e rappresentano un problema anche per gli scienziati. Ma questo, anche per i responsabili della sanità regionale, è oggi il vero nodo da sciogliere. Quanto alle responsabilità: sgombriamo il campo dalle polemiche sui tamponi rapidi. Si fanno ovunque, in tutto il mondo e in tutta Italia e quelli usati in Veneto non sono diversi da quelli utilizzati nel Lazio o in Lombardia. Sappiamo che questi test hanno un margine di errore superiore a quelli molecolari, ma grazie alla loro rapidità di diagnosi, consentono di testare migliaia di persone che altrimenti sfuggirebbero ad ogni attività di prevenzione. Quanto alle zone rosse, gialle o arancioni: il governo con i suoi esperti ha messo a punto un sistema di 21 indicatori sulla base dei quali si definisce il grado di rischio di una regione. Il Veneto, in virtù dei livelli e delle capacità di risposta del suo sistema sanitario, è sempre stato considerato, unica regione insieme al Lazio, in zona gialla, nonostante i numeri di malati e decessi che abbiamo ricordato. Giusto o sbagliato? Non lo so. Ma due cose sono certe. La prima: il Veneto in questo momento, nonostante il Covid, è una delle tre regioni italiane che, per esempio, continua a curare e operare i malati oncologici. Le altre regioni non lo fanno perché i loro ospedali riescono ad occuparsi quasi solo di Covid. La seconda. I 21 parametri sono stati decisi e applicati dal governo, non dalla Regione Veneto o da Luca Zaia. Che ha sicuramente la responsabilità di ciò che sta accadendo in Veneto, ma non quella di aver deciso che la regione fosse in zona gialla piuttosto che arancione o rossa. Questo lo ha deciso il governo e sarà sempre il governo a dover decidere se la regione entrerà in zona rossa o arancione dopo il 7 gennaio.

