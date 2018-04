CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile direttore,nel lunedì successivo alla sua nomina istituzionale a Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico è salito alla ribalta della cronaca per la scelta di raggiungere Roma da Napoli servendosi del treno e dell'autobus di linea. Va anzitutto doverosamente sottolineata la coerenza comportamentale del Presidente Fico con i princìpi insistentemente promossi dal Movimento 5 Stelle sui costi della politica, così come sugli sprechi e sul malsano professionismo che l'ha inquinata in tanti decenni di democrazia male...