Gentile Direttore,

leggo,vin una delle sue risposte ,a proposito di Conte: «un avvocato che nessuno ha mai eletto». Allibita: secondo la nostra Costituzione i poteri dello Stato sono tre. Legislativo, esecutivo e giudiziario. Ebbene, mentre i parlamentari devono essere eletti, i ministri e il Presidente del Consiglio sono nominati. Per cui è assolutamente ininfluente, non dovuta, la loro elezione. Potremmo essere nominati Premier sia lei che io. Spero sia stata una svista.

Maria Luisa Semi

Venezia



Cara lettrice,

no, nessuna svista. Ho sottolineato un dato di fatto che è anche un problema politico, tuttaltro che ininfluente, non costituzionale. Conte può legittimamente fare il presidente del Consiglio anche per la terza volta e con un governo ancora diverso da quelli che lo hanno preceduto e che lui stesso ha guidato. Basta che trovi i voti necessari in Parlamento. Del resto anche in passato abbiamo avuto premier che non erano stati eletti dal popolo, penso a Carlo Azeglio Ciampi per fare un autorevole esempio. Ma se, come nel caso di un nuovo governo Conte, i voti in parlamento scarseggiano e il premier non può contare su un forte mandato popolare giacchè, appunto, non è stato mai eletto, la situazione si complica. Come in effetti sta avvenendo. Due debolezze non fanno una forza e il rischio di fare un governo qualunque non ce lo possiamo permettere. Le norme e le Costituzioni non sono un'entità astratta, vanno calate nella realtà. E la realtà oggi ci dice che il Paese avrebbe bisogno, più che in altri momenti, di un esecutivo capace e autorevole. Può guidarlo un esponente politico eletto in Parlamento o un tecnico nominato. Può guidarlo Conte, naturalmente, o qualcun altro. Purchè sia un premier politicamente forte e sostenuto da un consenso ampio e solido. Non semplicemente da qualche movimento disposto a qualsiasi alleanza pur di non andare al voto e alla mercè di alcuni parlamentari transfughi che si sono improvvisamente scoperti responsabili od europeisti.

