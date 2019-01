CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile Direttore,leggo e sento da più parti che l'atteggiamento di alcuni sindaci di sinistra contrari al Decreto Sicurezza sarebbe ispirato da presunti motivi elettoralistici. A prescindere dal fatto che perseguire la sicurezza dei propri cittadini dovrebbe essere in cima alle priorità dei Sindaci, mi può spiegare quale vantaggio in termini di voti potrebbe arrecare una politica favorevole all'immigrazione clandestina, alla permanenza dei migranti sul territorio nazionale e alla concessione a loro di diritti (se non addirittura privilegi)...