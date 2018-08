CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Gentile Direttore, l'ennesimo esempio di giornalismo scandalistico. A pagina 17 del Gazzettino di ieri: il cane Kaos è morto per infarto (cosa già ipotizzata da qualcuno). Eppure avete tuonato per giorni, compresi i commenti dei Soloni di turno, per condannare gli assassini avvelenatori, come si è visto rivelatisi del tutto inesistenti. Non vi sembra il caso, talvolta, di essere più cauti prima di sparare a zero su presunti colpevoli di reati odiosi? E non vi viene mai in mente di chiedere scusa a chi vi legge? Pierfrancesco...