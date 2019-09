CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile direttore, in onore al verbo di Greta Thunberg, il nostro ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti ha invitato i presidi delle scuole italiane a non considerare l'assenza degli studenti che parteciperanno alla manifestazioni indette in occasione dello sciopero globale per il clima. A me pare una demagogica iniziativa, una concessione all'ultima moda del nostro tempo.Luigi TononPadova Caro lettore, non vorrei attirarmi qualche antipatia di troppo, ma l'acritica adesione a tutto ciò che dice o fa Greta Thunberg sul clima e sul...