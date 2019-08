CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile direttore, ho votato per la Lega e per Matteo Salvini alle ultime elezioni europee. L'ho scelto non come male minore, ma nella convinzione che alcune cose potessero cambiare, ovviamente in meglio per il nostro Paese. E perchè ho apprezzato la sua mano ferma sul tema immigrazione. Confesso però di non comprendere le mosse di Salvini di queste ultime settimane. Non mi è chiaro cosa voglia fare, con chi ora voglia allearsi , se considera davvero finita questa esperienza di governo o no. Lei forse però ha capito qualcosa più di me....