Gentile Direttore,

ho letto sul Gazzettino la notizia che attualmente nel Veneto ci sono 1827 persone in isolamento domiciliare, delle quali soltanto 24 hanno sintomi. Significa che 1803 persone sono state chiuse in casa da sane solo perché positive al tampone o perché entrate in contatto con un positivo. Vergogna! Sono allibito: col bisogno che tutti abbiamo, psicologico ed economico, di uscire e darci da fare, recludere in casa persone asintomatiche e quindi inoffensive è un crimine degno solo di Paesi dove vanno a braccetto insipienza, violenza e disprezzo della sofferenza altrui.

Angelo Mercuri

Venezia



Caro lettore,

posso capire il suo stato d'animo, ma non esageriamo: 1.827 persone rappresentano meno dello 0,03 per cento della popolazione veneta. Una quota irrilevante il cui divieto di uscire di casa per due settimane non può aver alcun impatto né sociale né economico. Al contrario: ciascuna di queste persone, se sviluppasse la positività al virus, potrebbe contagiare altre persone che, a loro volta, inconsapevolmente, potrebbero infettarne altre ancora con un terribile effetto moltiplicatore. Ridurre la libertà di movimento delle persone è sempre una misura estrema, che contrasta con il nostro modo di essere. Ma quando in gioco c'è la salute di tutti non c'è alternativa. In questo momento il provvedimento di isolamento fiduciario viene applicato anche a tutti coloro che rientrano in Italia da 36 paesi dove non abbiamo alcuna garanzia che vengano adottati controlli e norme di prevenzione adeguate. Anche se non presentano sintomi, li si obbliga a stare a casa, sotto il costante controllo medico, per verificare che il virus non si manifesti. Dovremmo, in nome di un ideale concetto di libertà, consentire che circolino liberamente con il rischio che contagino altre persone? Questo sì mi sembrerebbe criminale. Abbiamo tutti passati un periodo difficile. Dobbiamo riprenderci. E deve riprendersi l'economia. Ma sarebbe puro autolesionismo far finta che il pericolo sia passato. Che il virus sia scomparso. Non è così. Ed è dovere di tutti evitare che torni a colpire con l'aggressività dei mesi scorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA