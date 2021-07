Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Gentile direttore,ho in mano il nostro Gazzettino di venerdì e devo comunicarle due cose che non mi sono per niente piaciute. La prima: non ho trovato traccia della notizia delle manifestazioni in Francia contro Macron per aver imposto il green pass. La seconda: la sua risposta sul green pass. Vorrei ricordarle che in un Paese veramente democratico il green pass non dovrebbe proprio esistere. E le ricordo a tal proposito il pronunciamento...