Gentile direttore

gli esperti affermano che le scelte in tema di riaperture o di restrizioni dipendono soprattutto dal valore dell'indice di contagio R 0, che deve essere inferiore ad 1. Spesso è stato spiegato il significato di questo indice ma non sono riuscito a sapere con quali calcoli o con quali procedure viene determinato. La notizia che ISS, gruppo CoVstat ed istituto nazionale di astrofisica avrebbero indicato valori di R 0 significativamente diversi ha provocato meraviglia e perplessità. Credo che, vista l'importanza di questo indice, sarebbe opportuno capire come viene calcolato l'indice R 0, indicando se la procedura utilizzata è certificata o se comunque è riconosciuta a livello internazionale.

Giovan Battista Quinci

Caro lettore,

la scienza è una, ma gli scienziati sono molti. E spesso con opinioni diverse. Non bisogna mai dimenticarselo. Per quanto riguarda l'indice di contagio R0, ossia il Numero di riproduzione di base, indica, come ormai noto a molti, la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. Per essere più precisi: il numero nuovi casi che possono essere generati, in media, da un singolo contagiato durante il periodo infettivo. Più questo indice aumenta e si distacca dal valore zero, maggiore è la capacità di diffusione del virus e più difficile è fermare l'epidemia. Al contrario, se l'indice si attesta a R1 significa che ogni infetto ne contagia in media solo un altro e quindi l'epidemia ha un andamento costante e non esponenziale. Quando poi l'indice è minore di 1 significa che la sua capacità di contagio si sta arrestando. L'elaborazione di questo indice è assai complessa e chiama in causa non solo l'epidemiologia ma anche la statistica e la demografia. Ma non solo: l'impatto di questo indice è inevitabilmente influenzato da altri fattori come la densità della popolazione, le condizioni igieniche o quelle climatiche di un Paese o di una località. Per capirci: l'effetto moltiplicatore di un virus a livello R2 sono ovviamente diverse in una città fortemente popolata rispetto a un comune di campagna. Tutto questo ci fa capire che, come tutti gli indici, anche l'R0 non è una Verità assoluta. È, pur nelle sue variabili, uno strumento molto importante per capire e misurare l'andamento dell'epidemia. Ma non può essere il criterio unico e assoluto attraverso cui si assumono decisioni, come le riaperture o le chiusure. Va incrociato ad altri fattori (per esempio l'indice di mortalità) e calato nelle specifiche realtà territoriali. E questo ci porta al cuore del problema: la scienza e gli scienziati, in una fase come questa, hanno un ruolo molto importante perché dispongono degli strumenti conoscitivi (e appunto degli indicatori) per individuare problemi e criticità, valutare i rischi, suggerire soluzioni, ipotizzare strategie sanitarie di intervento. Ma è poi la politica che, alla fine, deve trovare un punto di equilibrio e decidere.

