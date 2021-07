Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Gentile Direttore,forse questa è una notizia che non fa notizia né suscita clamore. Tuttavia, quantomeno per quei pochi (?) lettori che amano la storia e respingono ogni tentativo di diffamare la Resistenza , credo sia importante far sapere che il Tribunale di Ravenna ha condannato Gianfranco Stella per le sue reiterate affermazioni diffamatorie scritte nel suo libro Compagno mitra, da lui autopubblicato nel 2018, contro Arrigo Boldrini...