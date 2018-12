CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile direttore,è vero che le colpe dei padri non debbono ricadere sui figli perché ognuno di noi deve rispondere per quello che fa però l'incongruenza è sul piano etico cioè qui vi è una parte politica che grida allo scandalo invocando onestà ed altri appellativi del genere senza poi specchiarsi quando le vicende la riguardano. Sul piano politico il caso di Maio non è tanto importante per la questione singola ma evidenzia un malcostume presente in tutta l'Italia maggiormente in certe zone cioè la piaga del lavoro nero...