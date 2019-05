CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile direttore,due giorni fa la scuola media di mia figlia (che frequenta il primo anno), per opera di alcuni docenti, con la scusa (strumentale) di leggere due articoli della Costituzione, ha convocato tutti gli allievi per vendicare orgogliosamente la professoressa di Palermo sospesa dall' insegnamento (accusata di non aver vigilato su un gruppo di studenti ideatori di un video che accosta il decreto-sicurezza di Salvini alle leggi razziali del 1938). La discussione che ne è conseguita è inevitabilmente scesa sui contenuti politici...