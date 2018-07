CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile Direttore,dopo il sì al ricalcolo dei vitalizi, molto atteso, si prevedono ricorsi massicci agitando la bandiera della presunta Incostituzionalità. Come finirà?Mauro Lama Caro lettore,le vie della giustizia italiana sono infinite, quindi credo che nessuno possa sapere come andrà a finire. Come si dice: lo scopriremo solo vivendo. Certamente, come è già successo per i tagli degli assegni di fine mandato dei consiglieri regionali, ci saranno molti ricorsi e tanti ex parlamentari si appelleranno al principio dei diritti acquisiti...