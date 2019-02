CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile direttore,come è ipotizzabile, come lei sostiene nella risposta di ieri, che un M5s alleato con il PD possa governare? Una maggioranza di questo tipo era al limite anche con i numeri delle elezioni del 4/3/18 e i sondaggi di oggi prevedono una forcella tra il 41 e il 45 per cento.Sergio BianchiVenezia Caro lettore,la politica è l'arte dell'impossibile e non è fatta solo di numeri. Spesso in Parlamento sono nate coalizioni che sulla carta non avevano i voti per governare ma li hanno poi trovati facendo leva su gruppi di deputati o...