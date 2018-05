CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Gentile direttore,certo che votare ancora un'altra volta, ce ne vuole. Non si pensa al costo delle elezioni? Quando oramai era tutto deciso si è voluto compromettere l'esito di un governo che era già partito con grandi novità, basti pensare al ministero della disabilità, interessante per i disabili che prendono tuttora 290 euro al mese. Non sono un profano ma votare un'altra volta non si addice. Abbiamo già votato e un governo politico era già stato deciso e c'erano tutte le condizioni per farlo. Non si è voluto. Che senso ha votare...