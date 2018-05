CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile direttore, Armando Siri, inventore della Flat Tax italiana ed economista della Lega di Salvini, ritiene che la pesante riduzione delle tasse proposta dal suo partito costerà allo Stato circa 50 miliardi di euro. Secondo l'esponente della Lega le coperture più sostanziose sono tre: 1) dalla pace fiscale verranno recuperati 35 miliardi; 2) dal taglio delle spese pubbliche altri 20; 3) attraverso la vendita del patrimonio pubblico immobiliare non strategico ( qui la cifra non c'è). Per ora, di certo, abbiamo soltanto la cifra che il...