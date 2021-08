Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Gentile direttoreanche oggi leggo sul suo giornale la quantità enorme, a mio avviso, di tamponi fatti in Veneto. Troviamo molti positivi, ovviamente. Ma mi è venuto in mente, non per la prima volta, una domanda: quanti ne fanno le altre regioni? Sarebbe interessante, credo, sapere esattamente quanti tamponi vengono fatti, la popolazione, le percentuali di positivi nelle altre regioni. È solo una mia curiosità? La ringrazio se vorrà...