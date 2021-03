Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Gentile Direttore,a proposito della sua recente risposta alla lettera di Silvana Tognetti, la sua idea della scienza mi sembra inoltre a dir poco dogmatica ed epistemologicamente ingenua. La inviterei a prendere in considerazione almeno le domande che seguono. La scienza ha ormai accertato che il virus era già diffuso nel Nord Italia dall'autunno del 2019: perché ci ha messo dai cinque ai sei mesi per mandarci in tilt, nonostante l'assenza...