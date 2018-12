CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fusione dei ComuniMeglio un referendum consultivoEgregio vicegovernatore del Veneto, Gianluca Forcolin,Sono stato il presidente del Comitato NO Fusione dei Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana. Non le scrivo per esprimere la nostra enorme soddisfazione per il risultato di domenica scorsa, ineccepibile e indiscutibile da ogni altra interpretazione, se non che i cittadini hanno partecipato in tanti e si sono espressi nettamente per il no. Un risultato ottenuto nonostante una procedura referendaria che ha di fatto impedito...