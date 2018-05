CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FranciaLe Pen sconfittadalla pauraSe qualcuno pensa ancora che Marine Le Pen sia stata sconfitta dallo charme di Emmanuel Macron, fra Marsigliese ed Inno alla Gioia, è fuori strada. La pasionaria transalpina è stata in primo luogo sconfitta dalla paura dei francesi di perdere i propri risparmi denominati in euro. Quando la Le Pen ha cominciato a parlare vagamente di doppia circolazione franco-euro e di ritorno allo Sme, la maggioranza dei francesi ha capito l'antifona, ed ha votato con la mano sul portafoglio. Non so se gli italiani faranno...