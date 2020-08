Fondi Ue

Nessuna certezza

dopo gli investimenti

Vi è un gran parlare di investimenti, di finanziamenti, di infrastrutture e via dicendo, soprattutto tenendo d'occhio i generosi fondi elargiti dalla Comunità Europea. A volte la retorica prende il sopravvento sulla realtà ( portata storica per il Sud, stupiremo l'Europa...), quasi ad evidenziare una caratteristica del presente governo, un distillato per la sua composizione di una cultura specifica del nostro Paese. Per entrare nel cuore del problema, investire, finanziare... dovrebbe essere un operazione che serve ad incentivare le persone a creare servizi, prodotti, relazioni, cultura..., elementi che sono l'essenza del lavoro, espressione tra le più nobili dell'attività umana e che caratterizza un popolo civile. Il successo, poi, dell'investimento, o del finanziamento, si può vedere solo successivamente, cosa piuttosto rara nel nostro passato. Venendo al presente ed allo stesso decreto di agosto, vi è qualcosa di chiaro per incentivare davvero le persone a lavorare? E a proposito del Sud vi è stata un'analisi seria sulla situazione e sul divario storico con il Nord? È solo questione di soldi e di quantità di risorse? Oppure...? In certe zone del nostro Paese si fa fatica a veder prevalere la cultura del lavoro, nonostante le note eccellenze. Sembrano decisivi altri poteri. La Cassa del Mezzogiorno, checché se ne dica, funzionò, per modo di dire, solo nel momento di erogazione dei contributi da parte di uno Stato benefattore. Gli aiuti finirono spesso in mani sbagliate. Quanto si sta vedendo in questi giorni sembra preannunciare antichi e tragici errori. Privilegi, sconti e bonus non incentivano granché a lunga scadenza. Anche il lockdown, esteso a tutte le Regioni, appare per certi aspetti una enorme furbata, utile a far ricadere indistintamente su tutto il territorio nazionale le desiderate provvidenze. Incerto appare il rapporto tra finti bisogni e vere necessità. Nella scuola, ad esempio, si rincorrono le richieste non motivate e sproporzionate tra le Regioni. Assisteremo forse a vagonate di banchi in entrata ed uscita dagli istituti scolastici ed altrettanto forse per il personale non sempre strettamente adatto alle alte esigenze della scuola. Come avvenne per l'esercito dei forestali, ora stabilmente impiegati nelle nostre incerte zone boschive.

Luigi Floriani

Conegliano

Genova

Nuovo ponte, un plauso

a Renzo Piano

Sono trascorsi due anni dal crollo del ponte Morandi a Genova. Vorrei approfittare dell'ospitalità del Gazzettino per esprimere un convinto plauso al senatore Renzo Piano, da ultimo oltre al resto per il suo intervento in occasione dell'inaugurazione, il 3 agosto, del nuovo ponte San Giorgio. Solo una vasta cultura ( ben oltre la sua specifica, altissima specializzazione) unita ad una solida sensibilità poteva esprimere le parole che lui ha regalato a Genova e all'Italia. Sobrietà, visione, scienza progettuale e tecnica, legittimo orgoglio, si sono saldati, attraverso di lui, col ringraziamento dedicato all'ultimo lavoratore e lavoratrice che hanno operato incessantemente in questi mesi. Molto bello e molto giusto! Un umile abbraccio, infine, alle famiglie che hanno perduto i loro Cari.

Renato Omacini

Lido di Venezia

Coronavirus

Come prepararsi

a una nuova ondata

Una cosa certa è l'impossibilità di fare previsioni in merito all'andamento epidemico del Sars-Cov2. Come un nuovo ospite che bussa alla porta, non sappiamo se intende venderci qualcosa o fermarsi a cena o pernottare. Sulla base di quanto abbiamo visto, possiamo tracciare i punti fermi di una strategia assolutamente necessaria.

Abbiamo visto quanto sia importante l'azione di filtro sul territorio dei medici di base e quanto sia importante attrezzare le retrovie ospedaliere per accogliere i casi selezionati. Come ogni guerra, contano i soldati in trincea e quelli delle retrovie: prima e seconda linea di fuoco. Per i medici di base sarà importante organizzare una campagna vaccinale antiinfluenzale senza precedenti: vaccinare il maggior numero di persone per evitare di incrociare influenza e covid con risultati raccapriccianti: andare ben oltre il numero solito di vaccinati annuale e incominciare subito, già da settembre. Altra strategia importantissima per i soldati in prima linea sarà dotarli di test sierologici rapidi in ambulatorio per avere diagnosi in tempi brevi e poter differenziare subito ciò che è influenza da ciò che non lo è. Avere la possibilità rapida di identificare i pazienti covid, significa poterli curare in fretta prima che le cose precipitino e poter circoscrivere il contagio. Questo sarà possibile solo con i test rapidi sul territorio. La popolazione scolastica che tornerà sui banchi, con o senza ruote, deve essere controllata tutta, prima del 14 settembre: insegnanti, personale scolastico e studenti sottoposti a sierologico, prima delle attività didattiche. Farlo poi, significa accumulare tanta dinamite a cui mancherà solo l'innesco e l'esperienza ci dice che tutto può partire da una sola persona. L'aderenza allo screening non può essere volontaria perché la malattia non è uno scherzo, né una scelta. Venti persone chiuse in un'aula per 5 ore, rischiano parecchio. Bisogna sapere prima chi siederà al banco o in cattedra cosa sta veicolando. È possibile che tutto questo non succeda e che io venga messo nel novero dei gufi: abbiamo il 50% di possibilità. Meglio prepararsi al meglio delle nostre possibilità. Ricordiamoci delle parole di un grande medico, Christian Barnard: ...una catena è forte quanto il suo anello più debole...

Enzo Bozza

Ingiustizie

Quei bambini

vittime della fame

Correva la fine degli anni sessanta, io ero allora ragazzo, e una piccola porzione della Nigeria si staccò dalla nazione, prendendo il nome di Biafra . Questo stato durò meno di tre anni, ma bastarono per identificarlo con la fame, con la morte per fame, tanto che qui in Veneto, quando si incontrava un uomo secco, era d'uso comune dire: Pare ch'el vegna dal Biafra!. Sono passati cinquant'anni: cinque bambini al mondo muoiono di fame ogni minuto, settemila al giorno. In queste settimane alla tv è tutto un profluvio di spot in cui dei poveri genitori sono costretti ad elemosinare qualche euro per bambini affetti da malattie rare . Nel frattempo un calciatore sta limando il suo contratto di un paio di milioni , un altro ne prende tranquillamente trenta , e al conduttore televisivo si pensa di poter raddoppiare il compenso ( ha raddoppiato gli ascolti... ) . In uno stato degno di questo nome i bambini , specie se malati , dovrebbero essere al primo posto delle priorità , mentre vengono lasciati in balìa di un insulso pietismo ,

prede di questa orrenda pornografia del dolore .

Si continua così , nulla cambia . E la politica , che fa ? Mi vien voglia di dar ragione a quel tale che diceva che gli uomini si dividono in quelli che continuano ad approfittare delle ingiustizie di oggi e quelli che aspirano ad approfittare di quelle di domani .

Tiziano Lissandron

Cadoneghe ( Padova )

