FoibePadova sottomessae piegata agli inciviliA Padova nei giorni scorsi istituzioni fondamentali e protagoniste della vita cittadina, amministrazione comunale, Università, questura, hanno dichiarato di condannare, a parole, la violenza da qualsiasi parte provenga ma in pratica nulla è stato fatto per evitare che un gruppo di giovani violenti dei centri sociali impedisse la presentazione all'ESU di un libro su Norma Cossetto, studentessa della nostra università, arrestata, come si legge, dai partigiani italiani e jugoslavi e poi stuprata e...