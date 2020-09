Foibe/1

Mal di pancia

dopo 75 anni

Ho seguito in questi ultimi giorni la vicenda del ritrovamento di morti trucidati in una foiba situata nella Slovenia. Condivido le Sue risposte più che esaurienti e complete fornite ai signori Piacentini e Corazza, mi permetto di aggiungere che durante quel periodo storico la miseria e la fame erano problemi quotidiani. Detto questo le scelte personali di schieramento erano dettate in larga misura da opportunità di sopravvivenza per cui dopo 75 anni trovare ancora persone con un astio ideologico del genere mi conducono a pensare che la cattiveria umana non ha confini e limitazioni e per dirla tutta pensavo che oramai dopo tutti questi anni fosse finita la contrapposizione ideologica dinanzi ai vari massacri compiuti, purtroppo mi sono sbagliato. Prendiamo atto caro Direttore che parlare di foibe provoca tanti mal di pancia...

Luciano Coletto

Foibe/2

I processi sommari

sono solo vendetta

Non vorrei passare per il difensore d'ufficio del Direttore, avverso lo scritto del signor Corazza pubblicato oggi 1 settembre a pagina 22 con oggetto le foibe carsiche, di nota memoria. Concordo con le sue argomentazioni in risposta, ma vorrei fosse aggiunto che la fonte incontrovertibile è la Storia, magari affiorata in ritardo, e assodata dai fatti. Ritengo poi, che anche al bieco assassino sia riconosciuto il diritto civile del processo pubblico. I così detti processi sommari non sono processi, bensì pretesto solo a vendetta, non certo giustizia. Gli infoibati di qualunque provenienza non ebbero processo, poi gli aguzzini nemmeno. Quindi la Storia e il suo scoprimento hanno surrogato i processi negati, indicando a ciascuno il ruolo che ebbero, ovvero le vittime furono tali, gli aguzzini rimasero tali.

Alberto Stevanin

Foibe/3

I comunisti

responsabili

Come sempre, risposta esaustiva e sensata al signor Corazza. Esattamente, l'analisi fatta da tale persona è di parte. La storia la si giudica per quello che è, cioè fatti accaduti e non di parte. Alla fine di tutta questa storia, va detta una parola sola: compassione per le povere vittime. Ciò che il signore in questione si è guardato bene dal fare. Ha detto di tutto, però ha omesso di nominare i compagni comunisti di Tito come i veri responsabili.

Fernando Vischi

Foibe/4

L'ideologia

ottenebra la mente

Riguardo la lettera del sig. Sandro Corazza in relazione alla scoperta di un'altra foiba in Slovenia mi è già capitato di scrivere che chi ha le idee chiare le può esprimere con poche righe. L'educazione, se c'è, si vede e si legge. Quanto a ragionare e documentarsi, l'ideologia ottenebra la mente e purtroppo lo scrivente, profugo dalmata, ha dovuto verificarlo più volte.

Michele Dragagna

Foibe/5

Conclusioni

alllo specchio

Devo dare atto a lei ed al giornale che dirige di dare voce a tutti coloro che vogliono esprimere la propria opinione; anche se questa è offensiva nei riguardi del suo giornale. Prova ne sia la lettera pubblicata il 1° Settembre a firma Sandro Corazza. Tale lettera, oltre ad essere offensiva nei riguardi del suo giornale, è una lampante testimonianza dell'odio ed il rancore che certi militanti di sinistra nutrono nei confronti di chi la pensa diversamente da loro, tra l'altro accusando quest'ultimi del loro stesso meschino comportamento. Il signor Corazza a casa avrà sicuramente uno specchio; il mio consiglio è di mettersi davanti, guardarsi per un minuto e dedurre le logiche conclusioni.

Gerardo.

Venezia/1

Eliminare

il porto

Son tutte comprensibili le idee, i progetti, i sogni, le necessità per Venezia, ma c'è il problema che si concretizza nella scelta delle priorità: 1° integrità della città 2° tutela degli abitanti autoctoni 3° incentivo delle attività produttive compatibili. Venezia è una città costruita nei millenni con criteri dettati da un contesto lagunare e quindi con una edificazione che non affronta i problemi insiti in un ambiente marino. Un esempio è dettato dalla salinità dell'acqua lagunare che non è più salmastra per la velocità di entrata e uscita dalle tre bocche enormemente ampliate. È cambiata la fauna, la flora e la velocità di marea con una enorme riduzione dei tempi di adeguamento del livello lagunare al livello del mare. Noi veneziani ci troviamo immediatamente con l'acqua alta sul sedere anziché avere quelle tre/quattro ore per approntare le singole difese. Ci ricordiamo perché erano tutelate le barene? È da quell'insegnamento che si sono costruite le vasche di espansione ovviamente inutili oggi. I lamenti per la salsedine che aggredisce i marmi della basilica saranno sempre più alti perché acque alte o no l'umidità ascendente porterà sempre più sale che potrà distruggere tutto fino ai primi piani. Decretare che la laguna di Venezia non è un porto è l'inevitabile condizione per poter predisporre gli interventi indispensabili per poter tutelare il gioiello del mondo.

Emilio Baldrocco

Venezia/2

Una lezione

da ricordare

All'inizio degli anni 50 il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi passando per Matera vide e fu colpito dal degrado materiale e sociale dei Sassi. Nel 1952 fu approvata la cd Legge De Gasperi per Matera con la quale lo Stato italiano si accollava il risanamento degli interi due rioni dei Sassi, allontanando i proprietari e assegnando loro un'abitazione in edilizia popolare nei nuovi quartieri dell'altopiano oltre il Corso e il centro storico sei-settecentesco del Piano. Il risultato fu che una parte dei 18.000 abitanti circa si trasferì nelle nuove case, altri emigrarono e Matera perse un terzo dei suoi abitanti. I Sassi svuotati e fatiscenti restarono di fatto abbandonati per 40 anni e andarono in rovina. La riscossa arriva dagli anni 90 con i Sassi dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità e il film di Mel Gibson, il resto è cronaca recente con Matera capitale europea della cultura 2019. Allora Matera faceva qualche decina di migliaia di visitatori l'anno, nel 2019 ha raggiunto il milione. Questo per dire cosa? Che Venezia, la Città Antica, quando i suoi residenti scenderanno a 30.000 o giù di lì gli amministratori della città e i benpensanti interessati con serie argomentazioni li convinceranno dell'antieconomicità e insostenibilità dei servizi pubblici locali, sanitari, sociali, assistenziali, scolastici, culturali, urbanistici, per l'alto costo in rapporto ad una popolazione così ridotta e ad una morfologia urbana così delicata e complessa. La soluzione: certo non sarà la demanializzazione delle proprietà immobiliari, ma si troveranno invece fondi immobiliari e operatori del real-estate, nazionali e internazionali, disposti ad investire nel patrimonio immobiliare di Venezia, ad alta capacità di remunerazione e creazione di profitto, e si concederanno con provvedimenti ad hoc, giustificati dall'unicità e specialità della condizione della città, incentivi fiscali e finanziari ai proprietari veneziani per cedere le loro proprietà e agli occupanti in affitto o in uso per liberare gli immobili, trasferendosi tutti altrove. E finalmente realizzare i progetti di Venezia parco turistico a tema o del lusso, o di grande campus accademico e polo della ricerca o anche di installazione d'arte diffusa e di eventi culturali permanenti, comunque urbs senza civitas. Così il disegno di Venezia senza i suoi abitanti sarà compiuto: Venezia per tutti ma non per i veneziani.

Tullio Galfrè

