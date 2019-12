Fiat

Quanti dubbi

sulla fusione

Quanti dubbi mi lascia la fusione fra FCA e PSA, tanto per cominciare le vecchia FIAT non esiste sostanzialmente più avendo sedi in Olanda e Inghilterra, al momento della fusione si è stabilito che nel consiglio di amministrazione siedano 5 membri Fiat, 5 Psa, più Tavarez amministratore delegato, che di fatto è un membro in più per i transalpini, oltretutto Elkann diventerà presidente del gruppo, praticamente taglierà nastri e dispenserà sorrisi, Manley l'AD di FCA troverà un non ben chiaro ruolo nel gruppo, e chi farà le scelte strategiche, cioè quello che conta davvero, sarà Tavarez cioè i francesi, in più avranno attraverso Chrysler lo sbocco in nord America che prima non avevano, mentre Fiat non avrà nulla in più, anzi, un ulteriore concorrenza in Europa dove i suoi modelli già arrancavano, e infine i francesi hanno ahimè dimostrato in questi anni nei quali hanno saccheggiato come e quando hanno voluto, le aziende italiane, di avere molta più lungimiranza e cattiveria industriale, che noi non abbiamo, basti vedere lo scandalo di non riuscire trovare un manager capace di salvare Alitalia, un qualcosa che travalica l'incredibile dato che persino il Burundi riesce a mantenere una compagnia di bandiera, la stessa Alitalia che sarà, a quanto si legge, il prossimo bocconcino per francesi e tedeschi. Viva l'Europa amica...

Riccardo Gritti

Banche

Le ladrate

italiane

Una semplice domanda: il sistema bancario (ABI), il sistema di controllo (CONSOB), l'organo supremo (Banca d'Italia), non sono loschi complici visto che dal 1890 circa (scandalo Banca Romana e i vari attori, Crispi-Giolitti, ecc.) le Banche combinano inganni e varie ladrate perpetuate, anche grazie a leggi ad hoc, con regolarità verso la clientela, mai salvaguardata dalle Istituzioni? I vari Presidenti della Repubblica sono sempre all'oscuro di tutto? E poi i grandissimi utili bancari di questi tempi, da dove arrivano visto che le stesse piangono e si dicono costrette a licenziare? Forse sono i miliardi regalati dal buon Mario Draghi e non utilizzati per dare aiuto ad imprese e privati?

Decimo Pilotto

Popolare di Bari

Espedienti

per l'agonia

Che il Belpaese stia attraversando una fase economica drammatica che non segnala schiarite, è un fatto incontestabile. Tanto meno dopo l'esperienza di governo gialloverde, pensavamo che il sostituto giallorosso ci portasse ricchi doni il giorno della Befana. Ma come strenna di Natale la Popolare di Bari in stato fallimentare, non ci voleva. Di guai in agenda ne abbiamo a iosa - senza disporre di idee -, non dico per risolverli, ma per governarli. Infatti: il crac della Popolare di Bari si sarebbe potuto evitare, se l'Istituzione di vigilanza avesse provveduto in tempo a fermare una gestione che aveva smarrito il senso di responsabilità verso correntisti ed investitori. E nonostante il sistema si sia da tempo dimostrato inadatto ad assicurare vantaggi, si insiste ad accumulare altre perdite da fronteggiano con altri prestiti. Demenziale! Quando si raggiunge un passivo di 2.350 miliardi, l'unica cosa che resta da fare, è farsi sostituire da un Consiglio di amministrazione di esperti, per salvare il Paese dalla bancarotta. Ogni altro espediente politico di recupero, serve solo ad allungare l'agonia di un paese ormai rassegnato.

Renzo Nalon

Consigli dai nonni

I buoni

esempi

Stavamo ascoltando in TV il concerto di Natale nell'aula del Senato, eseguito dall'orchestra giovanile Cherubini, diretta dal maestro Muti. Una telecamera ogni tanto inquadrava alcune violiniste impegnate nell'esecuzione e mi è venuto spontaneo dire a mio nipote: Prova a immaginare con quanto orgoglio e soddisfazione i genitori stiano guardando le loro figlie in diretta TV, in quell'ambiente e dirette da un maestro così importante? Non era un'osservazione al nipote che fa bene a scuola ed è impegnato anche in uno sport di squadra, quanto un pungolo, una spinta a pensare in grande, se non nella musica, in altri campi. Credo che i nostri nipoti abbiano tanto bisogno di buoni esempi che li inducano ad impegnarsi sempre di più.

Gino De Carli

Poste

Impossibile parlare

con il call center

Giovedi 19.12, rientrando nel tardo pomeriggio in casa, trovo nella cassetta postale un avviso di mancata consegna alle ore 16.26 (magari si dà il caso che in quell'orario ci sia qualcuno che anche lavora o abbia impegni) della patente che avevo appena rinnovato. Nello stesso si invitava a chiamare il n.803.160 (Call Center di Poste Italiane), per fissare un secondo tentativo di recapito. Come richiesto, mi sono messa subito all'opera tentando di contattare il numero di cui sopra. È cosi iniziata una odissea, avrò chiamato e aspettato a lungo in linea almeno 20 volte senza mai ricevere risposta per tre giorni di seguito. Contattati gli uffici di Poste sede centrale di Treviso, mi veniva consigliato eventualmente di telefonare all'ufficio recapiti della zona; qui mi viene riferito che non possono fare niente e che devo per forza chiamare il numero di cui trattasi; insomma è il cane che si mangia la coda. Un servizio di Contact Center che definire allucinante è solo un eufemismo. Dico io: le Poste invece di occuparsi di tutto, banca, assicurazione, gestione telefonica, ecc., non sarebbe meglio che si occupassero di far funzionare certi servizi che magari ai cittadini gradirebbero di più?

Daniela Zennaro

Venezia

Meno turisti

grazie alla Natura

Chi lo avrebbe mai detto! la Natura é stata donna saggia ed é riuscita a ridimensionare la presenza di turisti a Venezia tramite le intense alte maree. Questo era un compito che avrebbero dovuto svolgere gli amministratori cittadini, che non lo hanno fatto, lasciando briglia sciolta alle categorie che sfruttano Venezia: albergatori, ristpratori tassisti, gondolieri, vendittori di paccotiglia. Adesso si mettono le mani tra i cappelli perche le orde non vengono piu, organizzano conferenze stampa per argomentare quanto facile sia visitare Venezia e chiedono aiuti economici provenienti dalle tasse di tutti i cittadini, anche di quelli che non vivono del turismo. Voglio immaginare che avranno fatto i loro calcoli sul rischio di impresa. Voglio anche immaginare che quando i turisti ritorneranno queste categorie saranno pronte a condividere i loro lauti guadagni con tutti i cittadini, anche con chi non vive di turismo. Intanto godiamoci una città vivibile, grazie alla Natura.

Hugo Marquez

Veneti

Una lettura

per Toscani

Sono friulano ma ho sempre avuto stima e simpatia per i cugini veneti. Per questo ho letto con piacere la lettera della Toscana Silvia riguardo alle qualità del Veneto e dei Veneti. Sarebbe bello avesse occasione di leggerla anche un certo Oliviero Toscani (conterraneo della sig.ra Silvia) che aveva definito i Veneti ubriaconi congeniti, basta sentire come parlano.

Walter Morassut

© RIPRODUZIONE RISERVATA