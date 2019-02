CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FerrovieLa politicasenza prospettiveParadossalmente, il sistema ferroviario italiano è lo specchio delle diseguaglianze sociali che crescono a dismisura nel nostro Paese. Da un lato collegamenti veloci e confortevoli a cui può accedere solo una fetta di popolazione benestante, dall'altro collegamenti lenti e sovraffollati per lavoratori, studenti e pensionati. Come per i treni, le classi sociali esistono ancora e contraddistinguono distintamente la nostra società: non è una banale opinione ma una evidentissima constatazione. È il frutto...