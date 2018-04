CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FemminicidiLa donnaè più forteÈ triste la cronaca dei femminicidi, ovvero il delitto perpetrato nei confronti di una donna. Il motivo è apparentemente sempre lo stesso, la maggior parte dei casi si uccide perché la donna vuole troncare qualsiasi legame con l'uomo, e l'uomo non si rassegna. Vi è poi la violenza, la gelosia, l'ossessione, il tradimento a far da cornice all'evento. L'uomo si macchia di un tremendo delitto, si comporta come se la donna fosse di sua proprietà libero di darle o no la libertà. Ma è sempre stato così? Si, ma...