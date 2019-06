CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Evasione fiscaleRendiamo detraibilile prestazioni autonomeIl Governo è alla disperata ricerca di fondi per evitare l'aumento dell'IVA e portare avanti Reddito di Cittadinanza, Flat Tax, Quota 100, TAV, etc. Si cerca di raschiare il fondo del barile, tagliando sulla Sanità e togliendo soldi ai pensionati, ma nulla si dice o si fa per contrastare la mastodontica evasione fiscale. È noto che in Italia non evade soltanto chi non può evadere e cioè pensionati e lavoratori dipendenti; anzi, evadono l'IVA anche loro ogni volta che fanno un...