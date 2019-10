CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Evasione fiscaleQuantipoveriTragica piaga italica l'enorme evasione fiscale da 110 miliardi di annui. Il governo non ha risorse e cerca un'Europa cortese che ci lasci aumentare il debito e spera d'incassare vari miliardi dalla lotta all'evasione fiscale. Punta su pagamenti con strumenti elettronici, cosa utile, ma pare molto difficile, se non illusorio, incassare 7 miliardi, visto anche il presunto ristoro annuo di 400 per contribuente, un nulla a cui i nostri abituali evasori tranquillamente rinunceranno. Dati ufficiali recenti dicono che il...