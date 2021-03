Europa e Argentina

Meglio vivere

in... condominio

Rispondendo alla lettera del Sig. sovranista Claudio Scandola il quale preconizza i vantaggi dell'abitare in una casa singola piuttosto che in un condominio con problemi voglio sottolineare la situazione opposta della Argentina, mio paese di origine, di assoluta solitudine di fronte al FMI e ai mercati finanziari creditori, diffidenti e restii a rifinanziare l'enorme debito strutturale e congiunturale causa pandemia in cui sprofonda quel paese. Almeno noi in Italia possiamo contare sull'aiuto economico di tutti gli europei (debito collettivo), e sulla copertura di affidabilità che l'appartenenza all'Europa elargisce. Vivere nel condominio Europa e molto meglio che vivere nella casa singola Argentina, Sig. Scandola!

Hugo Marquez

Venezia

Interventi nelle scuole

Disparità tra

Mestre e Venezia

Leggo su Il Gazzettino del marzo a pag. XI in terza colonna un trafiletto di sintesi dell'articolo, a tutta pagina, di presentazione del piano/programma di interventi nelle scuole del comune di Venezia. Tale trafiletto riporta il titolo Maggiori investimenti nella città storica; informazione del tutto inesatta per due semplici ragioni. La prima: la divisione delle somme destinate per numero di edifici ci dice che a Mestre e la sua terraferma è destinata in media per ogni edificio scolastico la cifra di 273.809 euro mentre per Venezia e la sua laguna la cifra di 266.666 euro. La seconda: Come ben tutti sanno il Prezzario delle opere del Comune di Venezia, proprio per la specificità del Centro storico, diversifica il costo degli interventi tra territorio lagunare e la terraferma attribuendo al primo un incremento del costo delle opere variabile tra il 15% e il 30% in base alla tipologia. Per semplificare è come aver dato: a Mestre un piatto di spaghetti da quasi due etti e a Venezia uno da poco più di un etto. Non è proprio la stessa cosa!

Arch. Renato Vidal

Notizie utili

Ma dove ci sono

più contagi?

Da più giorni, purtroppo, i numeri dei contagi sia in regione che nel nostro territorio, sono molto elevati con conseguenze organizzative e di dolore per i defunti sempre più accentuati. Non trovo mai però, forse per mia sbadataggine, una notizia che mi aiuti a capire dove si concentrano in modo più accentuato questi contagi. Scuola, trasporti pubblici, supermercati, centri commerciali, funzioni religiose, bar, ristoranti, uffici privati o pubblici, fabbriche, ospedali, residenze per anziani, luoghi in sostanza dove sono più probabili assembramenti. Notizie di questo genere, in certi casi, sarebbero utili, per chi ne ha la possibilità, per evitare o diminuire la loro frequentazione.

Sergio Bianchi

Venezia

Covid e restrizioni

In Germania votano

e da noi no

Aprendo il Gazzettino di lunedì 15 marzo, trovo i risultati del voto in due lander tedeschi, nonostante le restrizioni anti-Covid vigenti anche in Germania. Mi è venuto spontaneo chiedermi: ma come, si può votare anche se c'è la pandemia? Se sì, perchè in Italia le elezioni amministrative sono state rimandate all'autunno? In che cosa siamo diversi dai tedeschi, e anche dagli olandesi che in questi giorni rinnovano il Parlamento? Poiché il rinvio è passato senza particolari clamori e proteste, quindi con il via libera della politica, ho il timore che nel nostro Paese sia in atto una sorta di assuefazione alla sospensione democratica. E che il Covid determini nei Partiti un pesante effetto collaterale: l'allergia al voto.

Umberto Baldo

Abano Terme (Pd)

Nuovo lockdown

Misure meno

impattanti

Siamo ancora in lockdown, meglio in isolamento come insegna il Presidente del Consiglio Prof. Draghi, adottato nell'intento di evitare il contagio da covid19. Ma non si possono studiare delle misure meno impattanti con l'integrità psichica delle persone? Mi immagino chi abita in un appartamento di città di 60 metri quadrati, come passeranno il tempo, la narrazione dei precedenti la dice molto lunga. Si predica tanto della scuola come bene primario per la formazione degli individui, cosa è stato fatto al di fuori della didattica a distanza e della buffonata dei banchi a rotelle? Sempre in materia di isolamento, dove non si può uscire di casa salvo per le necessità urgenti, sia data la possibilità ai cittadini di recarsi con l'auto (bene proprio e quale casa) in campagna a curare l'orto e il campo o nel bosco a fare legna, in solitudine all'aria aperta cosa che farebbe molto meglio che rimanere reclusi in casa. Altro argomento la lotta in atto è contro il fumo, sulle confezioni sta scritto che il fumo fa male, il covid19 colpisce l'apparato respiratorio e come mai le tabaccherie possono rimanere aperte? Forse per il gettito dato dalle imposte sui tabacchi? Qualche oculatezza e attenzione nei confronti dei cittadini da chi ci governa non guasterebbe.

Celeste Balcon

Belluno

Chiusure

Parrucchieri ed estetiste

sono essenziali

A chi ha deciso in zona rossa di chiudere parrucchieri ed estetiste, volevo precisare che non sempre gli stessi servono per una nuova pettinatura, o un trucco all'ultima moda, ma per realtà diverse, dove esistono persone anziane, disabili, in chemioterapia che non hanno nessun aiuto in casa, non hanno figli, e non riescono semplicemente a lavarsi i capelli o tagliarsi le unghie. Non è forse questo un servizio essenziale alla persona? Ben venga allora il lavoro in nero perché non c'è altra soluzione?

Barbara Favaretto

Bisogni fisiologici

Senza bar

e vespasiani

Sarei grato di sapere, se qualcuno può darmi una risposta, come fa una persona che si trova in centro a Padova, ma come penso in qualsiasi altra città, in questo periodo di pandemia ed ha qualsiasi problema fisiologico a risolverlo, visto che i bar e altri locali sono tutti chiusi e i due unici servizi pubblici esistenti sono anch'essi chiusi. Vespasiano ci aveva pensato qualche anno fa, i nostri amministratori non sono in grado di pensarci nel 2021?

Alberto Tiozzo

Prima chi lavora

Vaccinazioni

senza logica

La logica sulle vaccinazioni non esiste e se qualcuno ne suggerisce una immediatamente scatta il fuoco di sbarramento per i più svariati motivi che vanno dalla accusa di scarsa competenza a quelli più banalmente egoistici delle persone più anziane che il problema non lo vedono dal punto di vista economico, perché sono tutti pensionati e si sentono al sicuro, e dicono a casa non restiamo. Sicuri fino a quando se l'economia non riparte e da qui il suggerimento di vaccinare prima le persone che sono costrette ad andare a lavorare? Vorrei sentire cosa avrebbero da dire se da domani gli assegni pensionistici venissero dimezzati causa casse statali vuote.

Claudio Gera

Venezia

