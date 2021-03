Europa

Casa singola

o condominio

Una banale considerazione su un problema da sempre dibattuto. L'Europa si dimostra sempre più disunita, con interessi diversi che la rendono inefficiente, quando non ingiusta. A chi critica i sovranismi porrei una semplice domanda: Lei preferirebbe andare ad abitare in una casa singola o in un grande condominio con molti problemi da affrontare? Penso non serva altro.

Claudio Scandola

Confronti

Un'Europa

a guida Draghi

Signor Presidente Draghi, leggo sul NY Times che Israele ha vaccinato il 58% degli abitanti, il Rgno Unito il 33 per cento, gli Stati Uniti il 19 per cento, l'Europa solo il 6,5 per cento. Nel contempo l'Europa ha esportato 34 milioni di dosi. Tutto questo è scandaloso! Lei deve imporsi. Vogliamo un'Europa a guida Draghi!

Giancarlo Tomasin

Giudizi

Il rock

a Sanremo

Ora che Sanremo è terminato, a bocce ferme si ragiona meglio. Dunque, hanno vinto i Måneskin, gruppo che potremmo definire di glam rock. Nel regno dell'italico nulla musicale, dove un qualunque Sfera Ebbasta può arrivare al successo con testi qualsiasi e musica inesistente, dove vanno di moda le belle ragazze intonate, più da guardare che da ascoltare, a Sanremo, tempio della musica leggera spesso un tanto al chilo, vanno a vincere quattro ragazzi che suonano il rock. La notizia ha dello stupefacente, perché quando in Italia si dice rock'n'roll tutti pensano a Elvis Presley, senza minimamente pensare allo scossone liberatorio che The Pelvis diede ad un panorama ingessato e di scarso interesse per le giovani generazioni. Così, lunga vita al rock e lunga vita ai Måneskin, con l'augurio di tenere la linea, non abbassare la guardia, non cedere alle aspettative di facile ascolto e facili guadagni che il finto rock, il rap, l'hip hop e le melasse fatte di testi interminabili e pochi accordi possono profilare all'orizzonte.

Paride Antoniazzi

Ricordo di La Malfa

Il debito

di cittadinanza

Del discorso pronunciato alle Camere dal Presidente Mario Draghi le parole repubblicano e cittadino mi hanno portato a ricordare il povero On. Ugo La Malfa. Dopo la ricostruzione e lo sviluppo degli anni 50/'60 le maggiori forze politiche italiane si combattevano promettendo sempre di più e senza seguire, come proponeva La Malfa, un modello di sviluppo programmato, basato sulle reali risorse dello Stato e con la necessità di risparmiare in vista di investimenti futuri. Sua la lotta contro la dilatazione della spesa pubblica per mezzo di leggine; famosa la sua invettiva «vi comportate come quelli che per fare bella vita vendono i tappeti di casa». Il suo Partito Repubblicano alle elezioni prendeva con fatica il 2%. L'On. La Malfa non ha vissuto abbastanza per vedere che dopo la vendita è arrivata anche l'ipoteca sul futuro e così negli anni siamo arrivati ad un debito complessivo di 2.560 miliardi che diviso per 408.000 nati in Italia nel 2020 portano ad un debito di cittadinenza di 62.745 per ciascun Cittadino nato: La Malfa si augurava che i cittadini del Sud, in particolare della sua Sicilia, si comportassero come quelli del Nord degli anni suoi e non si arrivasse mai che quelli del Nord si comportassero come quelli del Sud. Caro Ugo, è andata così e mi dispiace tanto.

Gian Carlo Michelotto

Partite Iva

Ciò che si verdsa

e ciò che si riceve

Da anni ormai le partite Iva fanno la dichiarazione dei redditi con l'obbligatorietà di essere congrui, in pratica bisogna dichiarare il minimo stabilito dall'agenzia delle entrate e se non lo fai, ti viene addebitata la differenza. Quale parametro migliore può esistere per quantificare l'entità dei ristori o sostegni, che dir si voglia, da erogare per le partite Iva, che non vedono un euro da mesi? Oppure la congruità è valida solo per quando si deve pagare e mai quando giustamente si deve ricevere? Purtroppo la legge dei due pesi e due misure è un caposaldo di questa Repubblica, sempre a favore di categorie tutelate e mai di chi si mette in gioco ed è disposto a rischiare di suo (Checco Zalone insegna).

Gerardo

Chiusure

Proteste

e qualunquismo

Leggo i giornali, ovviamente il Gazzettino, e come previsto la notizia principale è quella che siamo tutti in rosso. La reazione più naturale del lettore è di trovarci ancora una volta alle solite e inconcludenti misure. Solo qualunquismo di chi non si rende conto della drammaticità del momento? Oppure vi è qualcosa altro, conseguenza di quanto succede in altri Paesi e soprattutto nel nostro? Nel leggere l'articolo di Ricolfi ci viene il serio dubbio di aver imboccato una strada in parte sbagliata. Nessuna delle opzioni descritte dello studioso è stata seriamente e politicamente valutata. Draghi sembra prigioniero degli antichi condizionamenti, né le promesse sui vaccini e sui ristori convincono del tutto. Le sorprese per le varianti (a detta di qualcuno sono delle reazioni contro i nemici virologi), soprattutto il crak del mondo del lavoro, sono dietro all'angolo. Siamo tutti a conoscenza di ultraottantenni acciaccati da malanni vari e con nessuna notizia sul vaccino. Vediamo, inoltre, che le misure più rigorose contro il contagio sono quelle addottate in genere negli ambienti di lavoro. Hanno tutto il vantaggio di essere seri e operativi. Compresi i ristoratori.

Luigi Floriani

© RIPRODUZIONE RISERVATA