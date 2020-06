Esterofilia

Stati poveri

e sensibilità

Si è sentito in questo mese parlare di mali nostrani, che non sono pochi, ma non altrettanto delle varie situazioni di stati e popolazioni che oltre ad avere problemi economici e sociali hanno quelli del corona virus. Talvolta è meno grave del nostro, ma se i loro mezzi economi e sanitari sono insufficienti, sono quei paesi messi peggio di noi. Prendiamo per esempio la Libia e India: la prima ha oltre a i vari microconflitti locali, molti contingenti stranieri che vogliono crearsi zone d'influenza. Ricordiamo a proposito la Turchia, la Russia ecc. La seconda, oltre a colonne di profughi, ha l'eterna spina sul fianco che è la Cina oppure si dice il contrario ribaltando la situazione. Comunque mi sembrano problemi ben più gravi dell'invasione di termini inglesi nell'italiano. Noi italici abbiamo per lo più il dovuto per le cure e le prime necessità sebbene si lamenti qualche differenza fra le regioni. Ricordiamo quello che ha detto Mattarella poco fa.

Ottaviano Crestani

La replica

La vicenda Clea

e Lino Brentan

Sono difensore di Lino Brentan nelle vicende giudiziarie che l'hanno coinvolto negli ultimi anni, in merito ai due articoli apparsi sull'edizione del 19 giugno a firma Fulvio Fenzo. Nel riferire del concordato presentato dalla corporativa Clea (pag. V della cronaca di Venezia), scrive: ...la coop fondata 61 anni fa, cresciuta progressivamente (anche grazie all'interessamento di Lino Brentan, che più di qualcuno ricorderà come il re delle autostrade, finito in carcere per mazzette).... A pag. 12 della cronaca nazionale, tornando sull'argomento, riferisce: Fondata nel 1959, Clea è cresciuta (con un balzo clamoroso negli anni d'oro del conterraneo Lino Brentan).... Premesso che non vi è pertinenza delle attuali vicende Clea con le disavventure giudiziarie del mio assistito, ragione per cui il riferimento alle stesse è privo di pertinenza, gli articoli mancano anche di continenza, poiché collegano lo sviluppo imprenditoriale della cooperativa con presunti appoggi del mio cliente, consentendo di far ritenere che vi possa essere un collegamento fra i comportamenti ascritti al mio assistito e la fortuna imprenditoriale della cooperativa. Insinuazione inaccettabile perché: i fatti attribuiti al mio cliente sono circoscritti agli anni 2005-2006, quindi in un periodo assai limitato della lunga attività dell'impresa; nell'ambito di essi fatti, rapporti tra cooperativa e Brentan non sono stati neppure sfiorati e mai è stato fatto cenno ad affidamento d'incarichi, tampoco di dubbia liceità, da parte del mio cliente a essa durante il periodo in cui è stato amministratore delegato di Autostrade di Venezia e Padova. Ritengo, quindi, che i riferimenti al mio cliente manchino di pertinenza e continenza rispetto all'oggetto degli articoli.

avv. Giovanni Molin

Evasione

La guerra

ai contanti

Mi sembra evidente che la guerra ai soldi contanti, attuata ormai da un po' di anni, serve a compiacere ai banchieri che pretendono una sorta di pizzo legalizzato da ogni transizione economica e che sono ben contenti di licenziare parte dei loro cassieri. Ridicolo è affermare che serve ad ostacolare l'evasione fiscale. Basta pensare che spacciatori e prostitute non si sono attrezzati con il pos per il pagamento elettronico! Chiunque può constatare che se c'è la volontà e la possibilità di pagare in nero lo si può fare tranquillamente come sempre, i problemi semmai li ha chi vuole fare le cose in regola... L'attuale governo aveva assicurato che l'ultima finanziaria non penalizzava i pagamenti in contante ma incentivava quelli elettronici. Scopro invece che se pago le visite mediche (e non solo) in contanti non sono più deducibili! Non è questa una penalizzazione? Ci avevano proposto un patto, ma se questo è il livello di sincerità io non lo sottoscrivo!

Fabio Rossi

Padova

Affondare

le navi

Vogliono eliminare il degrado in Piazza del Duomo a Padova intensificando l'illuminazione pubblica, facendo così una spesa inutile a carico dei contribuenti. Qui non hanno capito o fanno finta di non capire che per eliminare i clandestini non bisogna più far entrare nessuno e quelli che ci sono vanno rispediti a casa loro. Quando arrivano le navi ONG sapendo che i porti sono chiusi, si scaricano i clandestini perché ormai non si può fare altrimenti, ma poi le navi vanno affondate in modo che non continuino a far danni.

Alberto Tiozzo

Inghilterra

Razzismo

contro i bianchi

Le vite dei neri contano: questa l'ovvia frase nata dopo l'omicidio di un afroamericano da parte di un poliziotto, evidentemente squilibrato. Due giorni fa in Inghilterra omicidio a coltellate di tre britannici scelti a caso per strada; strage a sfondo religioso/razziale ad opera di un libico: ed ecco che a qualcuno è venuta in mente l'altrettanto ovvia frase Le vite dei bianchi contano sventolata da un elicottero... Pioggia di rimproveri: razzista, nazista, oscurantista, retrogrado, estremista, provocatore... Penso che un ipotetico marziano, digiuno di cose terrestri, farebbe meno fatica a comprendere il terrappiattismo che tali assurdi fenomeni politico-sociali autorazzisti!

Roberto Bianchini

Doppiopesismo

Lamorgese

e Salvini

Il ministro (si fa per dire) Bonafede ha dato l'autorizzazione a procedere contro il sindaco di Messina Cateno De Luca reo di vilipendio al ministro Lamorgese. Se il ministro fosse stato tuttora Salvini si sarebbe parlato di vilipendio? Non credo visto che è stato ripetutamente insultato sia nell'esercizio del ministero sia sul piano personale. Questa è la solita italietta.

Maurizio Manaigo

Musica classica

Lunga vita

a Piano City

Sono un giovane appassionato di musica classica e lo scorso weekend sono stato a Piano City, il festival pianistico di Pordenone. Ho fatto tre concerti in tre giorni: Lisitsa, Bacchetti ed Armellini. Voglio fare i complimenti agli organizzatori per l'ottimo lavoro svolto e per l'alto livello degli artisti ospitati, nonostante le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria. Desidero inoltre ringraziare il Comune di Pordenone e i generosi sponsor, visto che l'ingresso agli eventi era gratuito. Bella anche l'atmosfera che si respirava in città, complice il bel tempo, con tanti appassionati in coda per entrare nelle varie location dei concerti. Ne avranno sicuramente tratto beneficio anche i bar e i ristoranti del centro. E che bello tornare agli spettacoli dal vivo dopo 4 mesi di lockdown! Lunga vita a Piano City!

Emanuele Biasi

