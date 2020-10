Esternazioni

Deluso dal

ministro De Micheli

Da alcuni anni, seguo con simpatia l' On. Paola De Micheli che, nelle tante trasmissioni televisive, mi è parsa sempre informata e particolarmente loquace (infatti la chiamo ciacoleta nel senso veneto di ciacolona, chiacchierona). È stata Commissario straordinario per le zone terremotate del centro Italia, ma non mi pare abbia brillato per risultati importanti per la ricostruzione e forse anche per questo ha favorito il passaggio al centro-destra di Umbria e Marche, ma il fatto più grave, è successo alcuni giorni fa quando, come Ministro dei Trasporti, a mercati aperti, ha fatto dichiarazioni tali che hanno comportato la sospensione delle negoziazioni per eccesso di ribasso, della Società Atlantia. Ora, se i Benetton ci rimettono qualche miliardo, m'importa poco, tanto sono quelli guadagnati in più per i pochi lavori di manutenzione sulle reti autostradali di loro competenza, ma ci sono anche risparmiatori privati e pubblici e internazionali; ci sono, in caso di fallimento, migliaia di operai e tecnici con le loro famiglie e male ha fatto la Ministra a esternare fuori tempo e luogo il proprio pensiero. Da un Ministro del PD, con lunga esperienza amministrativa, non me lo sarei aspettato. Mi ha deluso.

Gino De Carli

Il metodo

I continui

annunci di Conte

C'è del metodo nell'azione di governo di Giuseppe Conte. Una continua ammuina, un continuo annunciare cambiamenti sempre sul punto di materializzarsi, ma che poi si perdono nella fumosità degli annunci mediatici. A parte le modifiche ai decreti sicurezza approvati dopo un tira e molla durato un anno, quota 100 verrà confermata fino al 2021, mentre si sta già trattando per il dopo ulteriori forme di uscita anticipata. Del reddito di cittadinanza si parla solo di una stretta per coloro che rifiutano un lavoro (quale?), senza prendere atto che così com'è il reddito favorisce fannulloni, criminali ed evasori fiscali. Sul Mes continua il quotidiano balletto fra Pd e 5Stelle a beneficio delle rispettive tifoserie. La strombazzata riforma fiscale già rinviata al 2022. L'Avvocato del popolo conferma di brillare per trasformismo e gattopardismo; annunciare di cambiare tutto, per poi in realtà non cambiare niente.

Umberto Baldo

Abano Terme (Pd)

Pandemia

L'intelligenza

del Covid

Per ora mi pare che il Covid19 sia un insieme di molecole che costituiscono l'organismo il più intelligente del pianeta. Infatti fa quello che vuole e dinanzi ad esso siamo ridotti a viventi ridicoli. Del virus sappiamo poco e pontifichiamo contro le mascherine non avendo altro, per difenderci dallo stesso, che un semplice pezzetto di stoffa e tenercene lontani. Dalla biologia risulta che dinanzi ad un assalitore unica difesa fondamentale è tenersi lontano dallo stesso. Non vi è altro mezzo ora con le particelle virali. Contro il fenomeno dell'aggressione di questa plurimolecola ed il metodo adottato per la difesa da essa, si citano il diritto di esseri liberi, la rivoluzione francese, una infinità di pandette, ovviamente il fascismo, lo spirito assoluto ed altri paroloni, fra poco si andrà alla Corte Costituzionale (con tutto rispetto). Ciò perché abbiamo diritto alla movida, alle partite di calcio ed assistere a spettacoli per riempire la nostra pochezza. È quello se la ride della nostra nullità di fronte a Lui, che non merita la maiuscola, ma se la prende. Anche se non fosse dimostrato che le mascherine siano efficaci, non abbiamo altro che il concetto di tenerLo lontano con ciò che la biologia e la storia delle infezioni ci hanno insegnato. Se vi è qualche sapiente che ha altro modo di allontanare la pandemia si faccia avanti, per ora abbiamo solo un po' di buon senso e di modestia, ai quali pare che non siamo più abituati. Siamo in attesa del sapiente, che, essendo per ora ipotetico, merita la minuscola.

Giuseppe Cianci

Treviso

Immigrazione

Gli scafisti

ringraziano

Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, era palpitante nel comunicare ai social che i decreti sicurezza erano stati modificati: «I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogliamo un'Italia più umana esicura», ha cinguettato giubilante. Mentre qualche giorno fa l'ex avvocato del popolo, Giuseppe Conte, ha tuonato: «A me non stanno a cuore gli sloganporti aperti o porti chiusi, ma l'obiettivo della sicurezza e della protezione dei cittadini italiani», peccato però che quando furono emanati non aveva lo stesso pensiero. Tuttavia è chiaro che Giuseppe Conte agisce su richiesta della sinistra pur di rimanere incollato alla poltrona della presidenza del consiglio. Eliminata quindi la stretta sulle Ong e allungati i tempi di permanenza dei richiedenti asilo, si alimenta il traffico di clandestini e il business dell'accoglienza, la cui lunga filiera tornerà ad essere come prima. Il sistema di accoglienza, quello che un tempo si chiamava Sprar e ora Siproimi, darà vitto e alloggio anche ai richiedenti asilo. Così come spariranno le multe alle navi Ong, che non verranno più confiscate. Ma aumentano anche gli incentivi: la permanenza nei Centri di prima accoglienza passa da 90 a 180 giorni, prorogabili di altri 30 giorni nel caso in cui l'immigrato sia un cittadino proveniente da un Paese con accordo di riammissione. Infine i richiedenti asilo potranno iscriversi all'anagrafe e convertire il permesso di soggiorno in permesso di lavoro, oltre che ottenere una carta d'identità valida per tre anni. Ong e scafisti ringraziano la sinistra!

Antonio Cascone

Padova

I nuovi casi

I conteggi

sul Covid

Il signor Giuseppe Franceschi nella lettera al Gazzettino del 6 ottobre non comprende il conteggio dei nuovi casi, cerco, citando i suoi numeri, di spiegargli come vengono conteggiati: purtroppo i nuovi casi il 3 ottobre sono stati effettivamente 2844, l'errore che il signor Giuseppe fa è di sottrarre deceduti (27) e dimessi dagli ospedali (1247) e ottenere l'aumento dei nuovi casi (1569) pensando siano solo quelli i nuovi casi, scrivo in maiuscolo aumento perché purtroppo quel 1569 non sono i nuovi casi ma l'aumento giornaliero, per cui il 3 ottobre si sono ammalate effettivamente ben 2844 persone che, al netto di deceduti (27) e guariti (1247) portano l'aumento giornaliero a 1569 persone in più. Sono certo che non essendo per sua fortuna Di Maio, il signor Giuseppe Franceschi capirà.

Riccardo Gritti

Venezia

