Errore

Raffaello,

non Leonardo

Segnalo che nel giornale di oggi (6 gennaio 2021) c'è un grossolano errore a pagina 17. Nella didascalia dell'articolo Martin Lutero i cinque secoli di uno scisma è scritto che l'autore del ritratto di papà Leone X con i cardinali Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi è Leonardo, in realtà l'opera è stata eseguita da Raffaello.

Lorenzo Bussi

Opere

Spendere bene

non velocemente

Ho letto sul Gazzettino l'intervento scritto dall'architetto Mainardi pubblicato il 3 gennaio, il quale, con la lucidità del tecnico competente - categoria ormai quasi estinta nel panorama italiano - ha messo in evidenza le palesi contraddizioni tra i continui, trionfalistici proclami politici che si susseguono in merito ai programmi sulle Infrastrutture, e l'effettiva disponibilità tecnica e finanziaria di Progetti maturi e pronti per la cantierizzazione. Considerazioni pienamente condivisibili nel merito che, al pari di altre autorevoli testimonianze, concludono però con l'auspicio che, in qualche modo, possa avvenire, in un futuro prossimo, l'atteso cambio di marcia. Ma quali auspici e quale futuro? Il motto più frequente che si ascolta e si legge nei media oggi è: spendere veloce! Mai sentito né letto: spendere bene! Se l'Europa intenderà, si spera, controllare il decorso della spesa pubblica per le infrastrutture con il sistema WBS, che dovrà essere predisposto e disponibile entro il 30 aprile, significa che i Progetti, per questa data, dovranno avere tutte le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, archeologiche, idrauliche, militari, ecc., tutte le coperture finanziarie per l'avvio dei cantieri e, naturalmente, disporre di un Progetto Esecutivo cioè al massimo livello di dettaglio. Un miraggio per la nostra situazione. Nei paesi più evoluti dal punto di vista sociale, politico ed etico tutte le strutture coinvolte in grandi progetti concorrono armonicamente a conseguire gli obbiettivi nei tempi indicati dalla politica e tutta l'orchestra concorre a pianificare e realizzare per il bene comune. Basta leggere il post apparso, proprio in questi giorni nei media, sull'avvio dei lavori del tunnel sottomarino, stradale e ferroviario tra Germania e Danimarca che sarà aperto all'esercizio nel 2029, data che sarà sicuramente rispettata. Per questo sarebbe veramente auspicabile che almeno i tecnici competenti, adeguatamente supportati dai media, ci ricordassero, senza timori e paure, che così non ce la faremo perché siamo inefficienti, senza visione e senza traguardi se non quello di vivere alla giornata; in tal modo i giovani potrebbero capire che non ci sono aspettative per il futuro qualora si perseveri a mantenere questa irresponsabilità generalizzata e questa organizzazione burocratica tossica per qualsivoglia sviluppo. Ecco, solo questo mantra a fotografare la realtà come effettivamente è, potrebbe, forse, scuotere i giovani e avvicinarli a quello spirito etico orientato al bene comune cui accennavo sopra.

Carlo Comin

Scuola / 1

Impossibile

insegnare d'estate

Lo scorso 5 gennaio il signor Gabriele Zago ha affermato che per mitigare gli effetti dovuti alla pandemia nelle scuole si potrebbe allungare l'anno scolastico fino al 31 luglio. Tanto - aggiunge - il personale docente viene comunque pagato. Egli non tiene conto però del fatto che i docenti, nei periodi di chiusura causati dal Covid, lavorano in genere (come in ogni situazione e in ogni settore le cose, è naturale, non vanno allo stesso modo dappertutto e per chiunque) non solo come prima in termini di ore anzi, persino di più, vista la necessità di imparare nuove modalità ma anche in modo assai più arduo e stressante, con risvolti psicologici e fisici non da poco. Provare per credere. E, in varia misura, lo stress colpisce ovviamente anche studenti e famiglie. Evidentemente c'è chi non ha chiaro che cosa significhi vivere la scuola di questi tempi per tutti coloro e sono la gran parte che si stanno impegnando seriamente. Senza contare che, in luglio, le aule con 20-30 persone sarebbero veri e propri forni (spesso lo sono già a fine maggio/inizio giugno, con evidente riduzione della capacità di concentrazione e di lavoro degli studenti).

Valerio Marchi

Scuola / 2

Pazzie

dei politici

Due mesi fa scrissi che il rientro a scuola di metà settembre aveva scatenato la pandemia, cosa che il prof. Palù ha autorevolmente confermato con un suo studio. Il 15 settembre registrò solo 1229 contagi e 9 morti. Azzolina e Conte vogliono riaprire le scuole il 7 gennaio, quando, in media recente, abbiamo contagi e decessi sono rispettivamente 20 e 40 volte superiori al 15 settembre! Per me è una pazzia, dopo decine di migliaia di morti! Parlano di migliorare i trasporti impiegando pullman privati, ma oltre ai pullman ci vorrebbe un poliziotto ad ogni fermata di tram ed autobus ed un altro poliziotto all'interno di ogni mezzo per controllare il numero degli utenti, ecc., cosa semplicemente impossibile. È obbligatorio in primis tutelare la salute degli italiani. Se poi vogliamo cercare di far qualcosa per l'economia la scuola deve rimanere a distanza, rinviando all'autunno una ripresa in aula, grazie ai vaccini. Fossi un avvocato studierei una class action contro Azzolina e C. per disastro colposo, concorso in propagazione di epidemia od altre simili ipotesi. Se un avvocato vuole studiarla sono pronto ad aderire.

Piero Zanettin

Venezia

È tutto

inutile

Dopo Natale e Capodanno passati in casa nel rispetto delle regole oggi 4 gennaio ho deciso, sempre nel rispetto delle regole, di uscire attorno casa e fare un giro tra San Polo e i Frari. Ebbene, nonostante zone gialle arancioni e rosse, nonostante continui solleciti da parte delle più disparate fonti (dottori, virologi, politici ecc.), nonostante migliaia di contagi e decine di morti giornalieri in Veneto, con Venezia tra le città maggiormente contagiate molti veneziani si confermano ancora cafoni, bifolchi e menefreghisti. Anche in questi giorni bui decine di persone continuano a passeggiare per campi campielli e calli senza protezione né distanziamenti con assembramenti nei luoghi più diversi. Se ne fregano altamente di portare in giro la pandemia ben consci che in Venezia Centro Storico non esistono controlli! La città può essere messa in Zona Rossa per mesi, a loro non interessa nulla, tanto nessuno li vede se non qualche stupido passante che tenta di riprenderli per essere solo deriso!

Luigi Zennaro

