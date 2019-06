CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Errata CorrigeLe analisisul compostPer un errore di trascrizione ieri nell'edizione di Rovigo a pagina V è stata indicata la società Lab Control come autore delle analisi per conto di Fanpage sul compost della società Sesa di Este. In realtà la società che ha effettuato quelle analisi è la Labo Consult. Ce ne scusiamo con i lettori e con gli interessati.Sea WatchPer chi lavoranocerte Ong?La Ong Sea Watch, olandese, rifiuta il porto di Tripoli, vuole assolutamente l'Italia. Sta veramente cercando di salvare persone in difficoltà oppure...