CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Errata corrigeIl ponte di Rialtocostruito nel 1591Diceva un vecchio cronista: «Quando scrivi di Venezia devi prestare molta attenzione, perché qui a ogni passo inciampi nella storia». E anche noi ieri siamo inciampati. Sul ponte di Rialto. Che fu costruito nel 1591, come correttamente riportato in prima pagina e nel pezzo principale riguardante l'intervento per il suo monitoraggio attraverso un sistema di sensori, e non cento anni prima come scritto in una breve scheda. Scusandoci con i lettori, lunga vita alle antiche pietre.MigrantiOgni...