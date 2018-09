CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ergegio direttore, a proposito della nave Diciotti, giorni orsono il Capo dello Stato, che merita la massima stima per l'equilibrio democratico espresso in più occasioni, ha riaffermato che:«nessuno è al disopra della legge», proseguendo poi sulla autorevolezza e legittimazione dei giudici e sul ruolo che loro affida la Costituzione, sottolineando che non sono chiamati a seguire gli orientamenti elettorali, ma devono applicare la legge e le sue regole senza la contaminazione di una ragione politica. Giustissimo! Purtroppo non è sempre...